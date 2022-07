Amici, Marcello Sacchetta torna in tv: "E’ un programma di cui vado fiero, è un grande privilegio per me"

Gossip TV

L'ex ballerino professionista di Amici pronto per una nuova avventura televisiva insieme a Mara Maionchi.

Momento d'oro per Marcello Sacchetta che, dopo ben dieci anni nella scuola di Amici, ha deciso di buttarsi in una nuova esperienza televisiva. A partire dal prossimo 12 settembre 2022 rivedremo il ballerino professionista sul piccolo schermo insieme a Mara Maionchi nel programma Nudi per la vita.

La rivelazione di Marcello Sacchetta

Nuovo progetto televisivo per Marcello Sacchetta, che a breve diventerà papà per la prima volta. L'ex ballerino professionista di Amici sarà al timone di Nudi per la vita, che tratta il tema della prevenzione, insieme a Mara Maionchi. A tal proposito, il compagno di Giulia Pauselli ha raccontato:

E’ un programma di cui vado fiero, è un grande privilegio affiancare Mara in questa avventura. Sono grato a tutte quelle persone che hanno creduto in me. La danza è e sarà per sempre la mia grande passione, morirò sicuramente da ballerino perché ce l’ho nel sangue. Ma è bello crescere, imparare cose nuove, arricchirsi professionalmente, integrare le proprie capacità artistiche e la conduzione, l’adoro! [...] Quando mi è arrivata la chiamata del progetto Giulia era felicissima e, come sempre, mi ha mostrato tutto il suo entusiasmo e il suo appoggio.

Marcello ha poi continuato parlando anche del rapporto nato con Mara:

Ci siamo conosciuti a X Factor anni fa, dove io ballavo, poi ci siamo reincontrati nel periodo in cui lei era ad Amici. Ora ci siamo ritrovati a condurre questo programma insieme. Ci vogliamo bene e condivido con lei non solo la parte professionale, ma anche quella personale: sa consigliare, ascoltare e ci facciamo tante risate.

