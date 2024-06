Amici, Valerio Scanu ha cambiato completamente vita: ecco cosa fa oggi!

Gossip TV

L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Valerio Scanu, ha cambiato completamente vita: ecco di cosa si occupa da quando ha abbandonato il mondo della musica!

Non tutti gli artisti che hanno esordito ad Amici di Maria De Filippi riescono poi ad avere una carriera duratura e soddisfacente. A volte, capita che per alcuni il successo sia immediato, ma che altrettanto rapidamente svanisca, proprio come le scie delle meteore. Ed è il caso, per citare un esempio, di Valerio Scanu.

Amici, Valerio Scanu cambia vita: ecco cosa fa ora l'ex cantante!

Dopo aver preso parte nel 2009 ad Amici, il noto talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, e aver partecipato e vinto il Festival di Sanremo nel 2010, Valerio Scanu è sparito dalle scene. Si è ripresentato poi a distanza di anni, come opinionista in diversi programmi tv, mentre il mondo della musica gli aveva completamente voltato le spalle.

Di recente, l'ex allievo di Amici è tornato a popolare le pagine di gossip per via della sua vita sentimentale: dopo diversi rumors sulla sua sessualità, infatti, Valerio Scanu ha fatto coming out, chiedendo al fidanzato Luigi Carrara di sposarlo. Le nozze tra i due si sono celebrate a Roma, lo scorso settembre. La coppia si è unita in matrimonio con rito civile, in Campidoglio, alla presenza di Silvia Berri, l'officiante e delegata del sindaco della città. Valerio Scanu e Luigi Calcara si sono conosciuti 3 anni fa, grazie a un semplice messaggio su Instagram e da lì hanno iniziato a frequentarsi.

Carrara è estraneo al mondo dello spettacolo, è di origini siciliane e insegna Ingegneria Elettronica all'Università La Sapienza di Roma. Le nozze sono state celebrate il 7 settembre, giorno del compleanno del padre del cantante, scomparso nel 2020 a causa del covid. Ma per l'ex allievo di Amici non c'è stata solo un'importante svolta nella sua vita sentimentale, ma anche in quella professionale!

Amici, Valerio Scanu svela di cosa si occupa nella sua nuova vita!

Con un annuncio sui social, Valerio Scanu ha svelato di aver cambiato completamente vita. Al 2010 risale la sua partecipazione al Festival di Sanremo e, nonostante la sua vittoria, poco dopo il successo gli ha voltato le spalle e, nel giro di pochi anni, l'artista ha smesso di produrre musica. Negli scorsi anni è apparso diverse volte in vari programmi come opinionista, ma oggi il suo lavoro consiste in tutt'altro.

Ad annunciarlo è stato il diretto interessato, con un post sui social: Valerio Scanu ha svelato che il 15 giugno inaugurerà il suo primo salone, che si chiama Hannabrà. L'ex cantante ha rivelato che da questo momento in poi cambierà totalmente professione e dopo essere stato cantante, imitatore e opinionista, diventerà un hair stylist.

Il suo annuncio ha lasciato stupiti diversi fan, sebbene il post sia stato sommerso anche di commenti di affetto e stima per la sua scelta:

"Ciao, sono Valerio Scanu, molti di voi mi conoscono in veste di cantante, imitatore e personaggio televisivo. La mia nuova veste è l’hair stylist professionista. Dopo anni di esperienza, ho deciso di aprire il mio nuovo salone proprio qui a Roma, Hannabrà The Hair Spa"

