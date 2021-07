Amici: svelata la data d'inizio e il cast della nuova edizione del talent show

Gossip TV

Ecco quando partirà la ventunesima edizione di Amici.

Dopo il successo della scorsa edizione che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile, Amici sarà il primo programma ad aprire le danze della nuova stagione televisiva di Mediaset. La conferma arriva direttamente da TvBlog, che ha rivelato anche la data d'inizio esatta del talent show di Maria De Filippi.

Svelata la data della prima puntata di Amici 21

Dopo Davide Maggio, che aveva rivelato la partenza anticipata di Amici, nelle ultime ore anche TvBlog ha lanciato delle nuove indiscrezioni riguardanti la nuova edizione di Amici. "Secondo quanto apprendiamo la prima puntata della versione pomeridiana del sabato pomeriggio di Amici andrà in onda sabato 18 settembre, sempre alle ore 14:10 naturalmente su Canale 5" si legge sul sito.

La nuova edizione di Amici, quindi, partirà il prossimo sabato 18 settembre 2021 alle ore 14:10 su Canale 5. E poi ci sarà il daytime, che andrà in onda da lunedì a venerdì, con una striscia quotidiana che durerà circa mezzora.

Per quanto riguarda il cast del talent show di Maria De Filippi, invece, pare sia stato confermato quello dell'edizione precedente: "Cast confermato e grande attesa per scoprire quali saranno i nuovi ragazzi che animeranno la scuola di canto e di ballo più famosa e titolata del piccolo schermo italico". Per Maria, quindi, si prospetta una stagione televisiva davvero ricca tra Amici, Tu Sì Que Vales, Uomini e Donne e C’è Posta Per Te.

