Amici, Tommaso Stanzani vuota il sacco su Elisabetta Gregoraci: "Spontanea e vera"

Il ballerino di Amici 20 conquistato da Elisabetta Gregoraci.

Dopo Amici, Tommaso Stanzani è entrato nel corpo di ballo della nuova edizione di Battiti Live, attualmente in onda su Italia 1. Intervistato dal settimanale Mio, il bravissimo ballerino ha parlato di questa nuova esperienza televisiva riservando parole d'affetto alla conduttrice Elisabetta Gregoraci.

Tommaso Stanzani colpito da Elisabetta Gregoraci, le parole del ballerino di Amici 20

Momento d'oro per Tommaso. Reduce dalla ventesima edizione di Amici e dopo aver ufficializzato la sua storia d'amore con l'ex gieffino e influencer Tommaso Zorzi, il bravissimo e giovane ballerino ha avuto la possibilità di esibirsi sul palco di Battiti Live, il programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Intervistato dal settimanale Mio, Stanzani ha parlato della sua breve, ma intensa esperienza a Battiti Live. Il ballerino ha rivelato di aver inizialmente rifiutato la proposta per prepararsi bene alla maturità, per poi decidere di non rinunciarvi.

Tommaso ha colto l'occasione anche per parlare di Elisabetta Gregoraci. L'ex allievo della ventesima edizione di Amici ha infatti rivelato di essere rimasto piacevolmente colpito dalla conduttrice di Battiti Live: "Elisabetta è bravissima, molto spontanea e vera. Io credo che abbia l’energia di una calamita. Quando inizia a parlare rimani incantato".

