Amici: Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina insieme, il gesto social di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli sui social dopo la rottura con Stefano Macchi: "Credevo nell’amore ora solo nell’amicizia. Sono la solita co****na".

La storia d'amore tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi è giunta ufficialmente al capolinea ormai da qualche mese. Se l'ex professoressa di Amici e speaker radiofonica ha preferito però la strada del silenzio, il suo ex ha deciso di uscire allo scoperto e pubblicare sui social alcuni scatti insieme alla modella e volto televisivo Elisa D’Ospina.

Anna Pettinelli spiazza sui social

A distanza di alcuni mesi dalla rottura con Anna Pettinelli, Stefano Macchi ha ufficializzato la sua relazione con la conduttrice Elisa D’Ospina. I due hanno pubblicato la loro prima foto insieme ricevendo tantissimi commenti e congratulazioni da parte di amici e personaggi del mondo dello spettacolo: da Manila Nazzaro a Emanuela Gentilin.

La Pettinelli non ha commentato la nuova coppia ma, come riporta Biccy, ai numerosi fan di Amici non è sfuggita la nuova bio Instagram dell'ex professoressa della scuola di Canale 5: "Conduttrice radio televisiva. Ogni giorno su RDS.Madre orgogliosissima di Carolina.Credevo nell’amore ora solo nell’amicizia. Sono la solita c*gliona".

Ricordiamo che Anna e Stefano hanno partecipato a Temptation Island per mettere alla prova la loro storia d'amore. A proposito della loro esperienza nel reality delle tentazioni, la speaker radiofonica aveva dichiarato:

Rifarei il programma perché sono uscita per quella che sono davvero. Non ho avuto filtri, ho riso e pianto, mi sono disperata, ma sono stata onesta. Il dopo però è stato anche peggio. Quando andavano in onda le puntate io mi arrabbiavo. [...] Gli ho reso la vita un inferno per mesi te lo assicuro.

