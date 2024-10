Amici, Sangiovanni torna sui social dopo 8 mesi di assenza: ecco il suo messaggio per i fan!

Gossip TV

Sangiovanni, ex allievo di Amici, è tornato sui social dopo 8 mesi dal ritiro dal mondo della musica.

Poco dopo la sua partecipazione a Sanremo 2024, Sangiovanni ha deciso di ritirarsi dal mondo della musica, ma dopo quasi 8 mesi di assenza l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio e tornare sui social per raccontare come sta oggi.

Amici, Sangiovanni torna sui social dopo 8 mesi di assenza

Dopo 8 mesi di assenza dal mondo della musica e dei social, Sangiovanni è tornato a raccontarsi ai fan, ai quali ha voluto dedicare un lungo messaggio. l'ex fidanzato di Giulia Stabile aveva deciso di prendersi una pausa dal suo lavoro, cancellando all'ultimo l'uscita del nuovo album, nel periodo immediatamente successivo al post-Sanremo 2024.

L'ultimo posto in classifica, unito alle diverse critiche ricevute nei mesi precedenti hanno spinto l'ex allievo del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi a ritirarsi momentaneamente, per potersi prendere cura della sua salute mentale.

Nelle scorse ore, tuttavia, Sangiovanni ha pubblicato un lungo messaggio sui social, perché oggi, domenica 6 ottobre 2024, sarebbe dovuto essere al Forum di Milano in concerto con i suoi fan:

"Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum. E’ da qualche giorno che penso a come sarebbe stato, a voi lì insieme a me, a cantare i pezzi nuovi (quelli che non sono mai usciti). Il percorso che ho intrapreso mesi fa mi ha portato a ripensare al mio lavoro e alla mia passione, e mi piacerebbe tornare a fare qualcosa. Ho fatto fatica ad andare in studio e a dedicarmi alla musica durante questo periodo, anzi avevo bisogno di starci lontano."

Sangiovanni ha svelato che il suo ritorno al mondo della musica è iniziato qualche mese fa, a fine agosto, quando si è ritrovato a provare in studio e ha di nuovo avvertito la gioia nel fare il suo lavoro: "Mi sento sollevato, perché sto capendo che posso ancora dare una possibilità alla musica nella mia vita, e anzi, proprio che la musica nella mia vita è una grande opportunità. Comunque eccomi qui, volevo solo mandarvi un abbraccio. "

Il cantante, tuttavia, ci ha tenuto a specificare che, per il momento, non sa ancora quando tornerà a cantare, ma sente di avere maggior fiducia nel futuro. Infine, ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state accanto in questi mesi:

"Ogni tanto ascolto il disco e devo dire che mi lascia sempre una bella energia, nonostante sia stato fatto in un periodo molto complicato. Mi piacerebbe condividere con voi quelle canzoni, e magari anche altre. Prima o poi forse accadrà…Sto ritrovando una strada da percorrere e dopo tanto tanto tempo comincio ad avere dei nuovi obbiettivi e dei nuovi sogni."

Amici, Sangiovanni dice addio al mondo della musica: "Ho bisogno di prendermi cura di me"

Poco dopo la fine di Sanremo 2024, Sangiovanni ha annunciato di aver preso la decisione di ritirarsi dal mondo della musica. Il cantante ha rivelato che questa decisione non dipendeva tanto dall'ultimo posto in classifica per la kermesse canora, ma dal voler dare priorità alla sua salute mentale. Pertanto, aveva annunciato che il tour e il suo album, Privacy, non sarebbero stati lanciati come previsto e che si sarebbe allontanato dai social.

Già durante il Festival, Sangiovanniaveva ammesso che stava vivendo un momento molto difficile e in cui non riusciva a concentrarsi del tutto e che questo suo malessere si rispecchiava nella canzone che aveva portato in gara:

"Io non so dire se sto bene o sto male. Vivo tante difficoltà, mi sento fragile, mi sento debole. La canzone che porto in gara lo rispecchia, rispecchia dei momenti difficili che ho vissuto e sto vivendo. È pesante per me cantarla sul palco. Dentro questa canzone ci sono tanti pensieri e pesi che io porto sullo stomaco che tante volte non riesco a lasciare andare"

Così, con un post su Instagram, aveva rivelato la sua scelta di allontanarsi dal mondo della musica, specificando però che non si trattava di un addio definitivo:

"Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi e non se lo merita il mio team (che peraltro ringrazio per la vicinanza). Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima

