Amici, Raffaella Mennoia e i teneri commenti rivolti a Giulia Stabile: "Sono giorni duri, ma tu splendi"

Anche Raffaella Mennoia si è complimentata con Giulia Stabile dopo la sua esibizione al concerto Love Mi. Ecco cosa ha scritto alla ballerina di Amici.

Per la ballerina di Amici Giulia Stabile è un periodo non facile: nonostante i vari impegni lavorativi le stiano dando grandi soddisfazioni, tra esibizioni e masterclass che l'aspettano a luglio, la sua vita privata le presenta alcune sfide, visto che la sua storia d'amore con Sangiovanni sembra essere oramai giunta al capolinea.

Amici, "Tempi duri, ma tu splendi": le dolci parole di Raffaella Mennoia per Giulia Stabile

La vincitrice di Amici20 è stata ospite di Fedez e del concerto Love Mi organizzato per raccogliere fondi per un'associazione che si occupa di fornire cure mediche e assistenza sanitaria ai bambini, ma ha anche condotto Amici Full Out, evento nella Capitale in cui si sono esibiti gli ex allievi dell'ultima edizione del talent.

Infine, a luglio sarà a Desenzano del Garda per Carla Fracci Mon Amour e lì non solo terrà una masterclass con Kleidi Kediu, ma salirà sul palco accompagnata da Samu Segreto e Alessio Cavaliere. Al concerto di Fedez, la ballerina si è esibita sulle note di Magnifico, incantando il pubblico e non solo. Infatti, sui social è arrivato anche il commento entusiasta di un'autrice di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, che non ha saputo trattenersi dal dichiarare la sua ammirazione per il talento di Giulia. Per dimostrarle il suo supporto, Mennoia le ha dedicato diverse stories su Instagram, in cui commentava entusiasta la sua esibizione:

"Sei la numero uno sempre, ti adoro. So di essere esagerata con te, ma ogni volta che balli mi fai emozionare...Sono stati giorni duri, ma tu splendi anche quando vorresti solo piangere un po'...La danza di salva e te la omaggi con la tua luce. Brilla, tvb"

Le sue parole facevano, probabilmente, riferimento allo sfogo di qualche giorno fa della ballerina: sui social, infatti, Giulia ha deciso di rivelare, anche se non nel dettaglio, che sta attraversando un periodo difficile, "un periodo buio" e che molto spesso è preda della tristezza. Per risollevarsi, al momento ha deciso di gettarsi ancora di più sul lavoro e, infatti, sta ottenendo grandi riconoscimenti e soddisfazioni. Forse, in parte, il suo periodo buio ha a che vedere anche con la recente rottura con Sangiovanni, che in un'intervista ha definito "il suo primo amore". Speriamo che si tratti solo di un momento e di vedere sempre la luce di questa giovane allieva brillare più che mai.

