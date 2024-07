Amici, Samuele Segreto e Antonio Orefice di Mare Fuori insieme per un nuovo progetto: "Arte e amore non hanno tempo"

Gossip TV

La Generazione Z e l'opera lirica si incontrano per un'occasione davvero speciale: il debutto de La Boheme con la regia di Alfonso Signorini all'Arena di Verona. A dar voce ai protagonisti dell'opera Zoe Massenti, Jasmin Zangarelli, l'attore Antonio Orefice e il ballerino della 22esima edizione di Amici Samuele Segreto.

Samuele Segreto e Antonio Orefice nel cast de La Boheme

Grande soddisfazione per il giovane ballerino Samuele Segreto, che è stato scelto per dar voce a Rodolfo nell'opera lirica di Giacomo Puccini, La Boheme. Intervistato dal settimanale Chi, l'ex allievo di Emanuel Lo nella 22esima edizione di Amici ha parlato del suo personaggio e invitato tutti i suoi coetanei ad appassionarsi al teatro:

È interessante vedere come una storia d'amore ambientata nel 1830 possa adattarsi così bene ai nostri tempi. La Boheme non solo offre un'esperienza emotivamente ricca, ma arricchisce anche l'anima e la mente. Andare a vedere un'opera come questa permette di viaggiare in mondi lontani e vivere intense emozioni. È un'opportunita pper scoprire qualcosa di nuovo e lasciarsi ispirare dalla bellezza della musica e della narrazione.

Insieme al ballerino ed ex protagonista di Amici 22 ci saranno le influencer Zoe Massenti, Jasmin Zangarelli e l'attore della fortunata serie Mare Fuori, Antonio Orefice. Proprio quest'ultimo alle pagine del settimanale Chi ha parlato di questo nuovo e importante progetto social confessando:

Giacomo Puccini è uno dei più grandi operisti di tutti i tempi. La sua musica e le sue storie sono universali e senza tempo. Io presto la voce a Marcello, un pittore bohémien. A quale personaggio vicino alla Gen Z potrebbe essere paragonato? Matteo Paolillo perchè entrambi possediamo una forte e singolare personalità.

Mew pronta a tornare ad Amici 24?

I casting di Amici 24 sono ufficialmente aperti. La produzione ha iniziato a cercare i futuri allievi che comporrano la classe della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarà un gradito ritorno nella scuola. Si tratterebbe di Mew, ex allieva di Lorella Cuccarini che ha abbandonato il programma pochi mesi dopo il suo ingresso. Un'uscita di scena inaspettata che ha causato trambusto e dispiacere tra gli allievi e i numerosi fan.

