Amici 23, Marisol Castellanos ricoverata in ospedale: ecco come sta la ballerina!

L'ex ballerina di Amici 23, Marisol Castellanos, è stata ricoverata in ospedale: ecco come sta oggi!

Per Marisol Castellanos, vincitrice della categoria di ballo di Amici 23, il mese di giugno non si è concluso nel migliore dei modi: la ballerina e allieva di Alessandra Celentano, infatti, pubblicando un post sui social ha svelato ai fan di essere stata ricoverata in ospedale per una delicata operazione al ginocchio.

Amici 23, Marisol Castellanos ricoverata in ospedale: ecco come sta oggi!

Pur essendo trascorsi alcuni mesi dalla fine del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, i fan non hanno dimenticato i protagonisti di questa ventitreesima edizione di Amici e continuano a essere aggiornati sui loro spostamenti e appuntamenti futuri. Tra le concorrenti più apprezzate dai fan c'è Marisol Castellanos, ballerina della squadra di Alessandra Celentano e vincitrice della categoria ballo.

Nelle ultime settimane, Marisol ha postato regolarmente sui social, condividendo momenti della sua nuova quotidianità e dei suoi impegni di lavoro. Nelle foto postate non è insolito trovare anche altri ex allievi del talent, come Gaia De Martino o Sarah Toscano, per non parlare di Petit, il rapper napoletano con cui ha intrapreso una relazione all'interno della scuola e che sembra proseguire a gonfie vele. In uno degli ultimi post pubblicati, Marisol ha voluto riassumere alcuni dei momenti più belli vissuti in questo mese di giugno appena trascorso: tra i vari scatti sono apparsi momenti vissuti con alcuni degli ex allievi, tramonti romantici, foto con Petit a Milano, di fronte al Duomo.

Ma a sorprendere i fan sono stati gli ultimi scatti di Marisol: tra le ultime foto, infatti, la ballerina ne ha pubblicata una in cui è seduta in un letto d'ospedale con il ginocchio ingessato. Già nel programma, Marisol aveva dovuto indossare un tutore, a causa di un prolungato fastidio al ginocchio.

Sebbene durante la trasmissione sia riuscita a gestire il dolore e ad arrivare in finale, una volta fuori dal programma, visti anche gli impegni lavorativi che la attendono, Marisol ha deciso di sottoporsi a un intervento al ginocchio. Questa operazione le permetterà di rimettersi in sesto e di riprendere a ballare senza più problemi.

Amici 23, Marisol Castellanos sulla relazione con Petit

La storia d'amore tra Marisol e Petit è iniziata nella scuola di Amici 23 quasi in sordina: i due allievi del talent, infatti, avevano iniziato a conoscersi prima come amici, ma quell'amicizia è mutata rapidamente in un tenero amore. Petit e Marisol sono diventati inseparabili e si sono sostenuti a vicenda nel corso della trasmissione, arrivando insieme al Serale.

Durante una delle esibizioni nella seconda fase del talent, il ginocchio di Marisol le ha di nuovo dato problemi, tanto che la ballerina non è riuscita a dare il massimo come suo solito. E Petit ha dato voce ai suoi pensieri, spiegando alla conduttrice e al pubblico che la frustrazione della ballerina derivava dal non riuscire a essere sé stessa al 100%.

I due, in diverse occasioni, anche durante il pomeridiano, si sono parlati a cuore aperto, promettendosi di parlare sempre di ciò che li affliggeva e che una volta fuori, anche se gli impegni lavorativi li avessero portati lontano, avrebbero sempre trovato la strada di ritorno l'uno nelle braccia dell'altro. I fan di Amici li hanno sempre trovati adorabili: in casetta, spesso, li si vedeva fare le pulizie in coppia e Marisol scherzava dicendo che stavano facendo le prove per quando avrebbero avuto una casa tutta loro.

Intervistata da Lorella Cuccarini, Marisol ha rivelato che Petit le ha fatto scoprire cosa significhi amare e che la sua energia positiva è una delle caratteristiche più ama di lui:

"Tante cose, mi fa tanto ridere, sicuramente mi ha fatto innamorare la sua semplicità. Emana energie positive, stargli vicino mi faceva stare bene, mi dava sicurezza e leggerezza. Abbiamo trovato una buona sintonia da subito [...] Lui mi ricaricava, anche i gesti più semplici diventavano belli. Mi ha fatto vedere il percorso in modo diverso. È stato un arricchimento, è stato fondamentale. Adesso va meglio di quando stavamo nella scuola. Essendo stressati, ad Amici discutevamo anche per cose inutili...abbiamo due personalità che hanno reso tutto più facile. Adesso è ancora tutto più bello. Siamo spesso insieme, ci supportiamo tanto e siamo felici."

