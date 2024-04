Amici 23, Zerbi e Celentano si trasformano in Annalisa e Maria De Filippi la videochiama in diretta! [VIDEO]

Gossip TV

Durante la terza puntata del Serale di Amici 23, Zerbi e Celentano per il loro guanto di sfida tra prof si sono trasformati in Annalisa! Immediata la reazione della conduttrice!

Ieri sera, sabato 6 aprile, è andata in onda su Canale5 la terza puntata del Serale di Amici23 e non poteva mancare il guanto di sfida dei prof. Le tre squadre del talent di Maria De Filippi si sono sfidate a colpi di hit famose e Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno sconvolto tutti imitando Annalisa e i suoi successi.

Amici 23, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano diventano Annalisa per il guanto di sfida dei prof. Maria De Filippi non resiste e videochiama in diretta la cantante! [VIDEO]

I primi a esibirsi sono stati Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e, come ogni volta, hanno stregato pubblico e giuria ballando sulle note di Elodie e Mahmood. Un'esibizione da brividi e che è stat premiata con la standing ovation da parte del pubblico. Si è passati poi alla squadra PettiMondo, formata da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Anche nella puntata di ieri, la speaker è stata protagonista di una serie di prese e giravolte da capogiro.

Infine, si sono esibiti Zerbi e Celentano e se la maestra di ballo era in impermeabile rosso fuoco con tanto di parrucca in tinta, a far rabbrividire è stato Zerbi: il produttore musicale si è presentato sul palco con il caschetto nero di Annalisa e un outfit che ha scioccato persino Maria De Filippi. Sotto l'impermeabile nero di pelle lucida, infatti, Zerbi aveva indossato anche le famose reggicalze delle esibizioni sanremesi. I due si sono esibiti sulle note di Sinceramente e tutto il pubblico è andato in evidente visibilio.

Alla fine della performance, Maria De Filippi non ha resistito e ha videochiamato in diretta Annalisa, affinché vedesse - per citare testualmente - "come si è ridotto il tuo ex prof". Così, la conduttrice del talent ha chiamato l'ex allieva e Annalisa ha visto con i suoi occhi in che modo Zerbi e Celentano avevano deciso di celebrare i suoi successi. Ovviamente, il momento è diventato virale e sul web si sono sprecati i commenti e i meme sulla vicenda.

Nonostante la buona volontà di Zerbi e Celentano, tuttavia, il duo non ha trionfato e Michele Bravi ha riassunto il pensiero generale di tutti con il suo giudizio:

"Su di voi vorrei esprimere un pensiero, perché non ho ancora capito se quello che vedo mi piace o mi fa schifo! Però, mi fa interrogare e quindi vorrei premiare il vostro sforzo!"

Chissà cosa saranno in grado di inventarsi per la prossima sfida i due professori: in ogni caso, sarà un'esibizione da paura! Fin dall'anno scorso, infatti, non potendo competere con la sensualità dei CuccaLo, che ogni volta infiammano il palco, il duo ZerbiCele ha scelto di puntare - con risultati non sempre riuscitissimi - sulla simpatia e l'ironia, regalando alcuni momenti davvero indimenticabili.

