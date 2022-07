Amici, Rosa Di Grazia rivela: "La durezza di Alessandra Celentano mi è stata utile"

Gossip TV

La ballerina Rosa Di Grazia torna a parlare del suo percorso ad Amici e delle critiche ricevute dalla maestra Celentano.

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici, che tornerà in onda il prossimo autunno su Canale 5. Nell'attesa, l'ex allieva Rosa di Grazia ha rilasciato un'intervista a Dimmi di te, il nuovo format di Lorella Cuccarini, in cui è tornata a parlare del suo percorso nella scuola e delle critiche ricevute nel talent dalla maestra Alessandra Celentano.

La confessione di Rosa Di Grazia su Amici e la maestra Celentano

Inervistata da Lorella Cuccarini per Dimmi di te, Rosa Di Grazia è tornata a parlare della sua lunga e intensa esperienza nella scuola di Amici. Esperienza caratterizzata anche dalle numerose dure critiche ricevute dalla maestra Celentano. A tal proposito, la ballerina ha dichiarato:

Amici mi ha regalato tanto non solo a livello artistico ma personale. Ti ritrovi in una realtà diversa, ti devi rimboccare le maniche. Artisticamente sono cresciuta tanto, mi sono messa tanto in gioco, nonostante i battibecchi. [...] La durezza di Alessandra Celentano mi è stata utile. È una cosa che non ho mai dato per scontato. Nonostante io abbia un carattere molto impulsivo, ho sempre voluto prendere le critiche in modo costruttivo per una crescita mia. Non si può piacere a tutti, le critiche ci saranno sempre e il valore ce lo dobbiamo dare noi. Che poi le critiche siano espresse in modo più sgarbato o più duro o dolce, non cambia. L’importante è farne tesoro e io l’ho sempre presa come una cosa per crescere.

Nella scuola di Amici, Rosa ha anche trovato l'amore. La ballerina ha iniziato una relazione con il cantante Deddy che, però, si è conclusa subito dopo la sua eliminazione dal Serale. Ad oggi la giovane si è detta single e ci ha tenuto a smentire i gossip su di lei:

Il gossip si è affezionato a me. Tante cose non sono vere, tante cose si. Però ti devo dire che al giorno d’oggi, il mio cuore è sereno e tranquillo e sta pensando a Rosa e al mio futuro. Se arriva arriva. Io non cerco nulla. La semplicità e la genuinità sono le cose che mi colpiscono di più. Inutili essere ipocriti sull’aspetto fisico, ma vorrei che fosse determinato e genuino.

