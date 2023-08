Amici, Riamondo Todaro e Francesca Tocca distanti: c'è davvero crisi tra i due?

Gossip TV

Tra il prof di ballo della scuola di Amici, Raimondo Todaro, e sua moglie Francesca Tocca c'è davvero crisi? Ecco cosa sappiamo!

Continuano a diventare sempre più insistenti le voci di una possibile crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: la coppia di maestro e ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi è sempre più distante. Cosa sta succedendo?

Amici, Raimondo Todaro e Francesca Tocca in crisi?

Non si tratterebbe certo della prima volta che la coppia formata da Raimondo Todaro e Francesca Tocca attraversa una crisi che sembra irreparabile: insieme dal 2013, si erano conosciuti grazie alla comune passione per la danza. Dopo 10 anni avevano attraversato un duro periodo, tanto da separarsi per alcuni mesi. La coppia, tuttavia, era tornata insieme più unita che mai, tanto da tornare a lavorare insieme nel talent di Canale5. Ma, ora, alcuni indizi fanno pensare che tra i due possano esserci degli attriti.

Le prime segnalazione sono state riportate da diversi gossippari della rete, come Deianira Marzano, la quale ha pubblicato nelle sue storie il messaggio di un utente anonimo che dichiarava di aver visto litigare furiosamente Francesca Tocca e Raimondo Todaro, in un ristorante in Sardegna, a metà agosto. Nello stesso periodo, inoltre, diversi messaggi postati dalla ballerina sui social avevano destato la preoccupazione dei fan e a questo si aggiunge un ulteriore tassello.

Raimondo Todaro, infatti, è attualmente a Gardaland, dove sta trascorrendo alcuni giorni di divertimento e relax insieme a suo fratello e a sua nipote, ma il ballerino è lì senza la moglie Francesca Tocca. La ballerina, infatti, secondo diverse fonti, ha preferito restare a Roma, alimentando così le voci di una forte crisi tra i due. Tuttavia, dato che per ora nessuno dei diretti interessati ha rilasciato alcuna dichiarazione, è probabile che possano essere solo voci di corridoio. Entrambi dovrebbero tornare nel talent show di Amici per la prossima stagione, perciò, non passerà molto tempo prima di rivederli in tv.

