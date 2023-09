Amici, Raimondo Todaro e il rapporto con Francesca Tocca: ecco come stanno le cose tra loro [VIDEO]

Gossip TV

A Verissimo, Raimondo Todaro ha svelato la verità dietro i rumors della crisi con Francesca Tocca. Ecco cosa ha detto!

Intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin, Raimondo Todaro, l'amatissimo prof della scuola di Amici ha svelato com'è oggi il suo rapporto con la moglie, la ballerina Francesca Tocca. Nelle ultime settimane, infatti, su di loro si sono diffuse diverse voci di una crisi in corso. Saranno vere? A raccontare la verità ci ha pensato il ballerino.

Amici, Raimondo Todaro sul rapporto con la moglie Francesca Tocca

Dopo un periodo di difficoltà tra loro, Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme e sembrano più uniti di prima:

"Le cose vanno bene, siamo un po' biricchini, nel senso che ci amiamo tanto, ma come tutte le coppie abbiamo alti e bassi. Però, sì, va tutto bene"

Su richiesta di Silvia Toffanin, Raimondo Todaro affronta finalmente il discorso sui rumors che si sono diffusi questa estate su una loro presunta crisi. Secondo diverse segnalazioni, la coppia avrebbe litigato furiosamente in un ristorante in Sardegna, dove era in vacanza. Da lì, erano partiti diversi gossip che rivelavano che Todaro avesse poi trascorso del tempo lontano dalla moglie, preferendo tornare a Roma da solo. Una prima smentita sulla "crisi" tra loro era apparsa sui social, quando Todaro aveva commentato con un cuore sotto un post della ballerina. E, ora, a Verissimo, anche Todaro conferma che si è trattato solo di fake news, nate sulla base di un litigio come ne hanno tutte le coppie:

"Questa estate è successo semplicemente che abbiamo litigato e siccome Francesca è un po' impulsiva ha preso, si è alzata e si è allontanata. Ma subito hanno scritto 'sono in crisi, si sono lasciati'. Ma sono litigi che hanno tutte le coppie."

