Amici, Petit: "È un periodo molto intenso, ecco cosa mi manca della scuola"

Il cantante Petit, nome d'arte di Salvatore Moccia, ricorda la sua esperienza nella scuola di Amici e presenta il suo nuovo brano LINGERIE.

Manca poco alla 24esima edizione di Amici, che partirà il prossimo 29 settembre su Canale 5. Nell'attesa, il cantante Petit ha rilasciato una nuova intervista in cui ha ricordato la sua lunga esperienza nel talent show di Maria De Filippi e presentato il suo nuovo singolo LINGERIE.

La rivelazione di Petit

Petit, nome d'arte di Salvatore Moccia, è stato uno dei ragazzi più amati e apprezzati della 23esima edizione di Amici, che ha visto trionfare Sarah Toscano. A pochi giorni dal ritorno in onda del talent show di Canale 5, il giovane cantante ha rilasciato un'intervista a Superguida tv in cui ha presentato il suo nuovo singolo LINGERIE, uscito lo scorso 12 settembre:

È un periodo intenso, bellissimo devo ammettere. Il brano è stato scritto subito dopo l’uscita da Amici. Ho voluto raccontare una storia d’amore che può appartenere a tutti. Non è un testo autobiografico ma, racconto di come avrei reagito se mi fossi trovato in una situazione del genere.

Per Petit è stata senza ombra di dubbio un'estate piena di emozioni e soddisfazioni visto che dopo la sua partecipazione ad Amici ha ottenuto il disco d’oro per il brano prodotta da Dardust "MAMMAMÌ". Parlando del talent show di Maria De Filippi, il fidanzato di Marisol Castellanos ha svelato cosa gli manca di più di quel periodo:

Di Amici mi manca lo stare insieme, parlare ed esprimere le prime emozioni. Quello che mi porterò sono gli insegnamenti che mi sono stati dati. È stata un’esperienza bellissima. Sanremo? Parteciparvi per un cantante è un piacere oltre che un grande onore, non saprei con quale tipologia di brano andare al momento. Ora mi sto preparando al tour e poi ci sarà sicuramente tanta altra musica.

Le anticipazioni sulla nuova edizione di Amici

La prima puntata della 24esima edizione di Amici andrà in onda domenica 29 settembre 2024 alle 14 su Canale 5. Tante le novità, a partire dalla cattedra di ballo che ha salutato Raimondo Todaro per lasciare spazio alla new entry Deborah Lettieri. L’orario è sempre lo stesso, ma cambia la durata. L'appuntamento speciale del pomeridiano, infatti, chiuderà alle 16 e non alle 16.30 anticipando, dunque, Verissimo con Silvia Toffanin. È ancora incerta anche la presenza della ballerina professionista Giulia Stabile, recentemente volata a Londra per lavoro.

