Amici, per la prossima edizione un professore non tornerà? L'ultima indiscrezione!

Per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi uno dei professori potrebbe non tornare? Ecco l'ultima indiscrezione!

Il corpo docenti di Amici 23 ha visto schierati per la categoria ballo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro, mentre per la categoria canto i coach che hanno guidato i ragazzi del talent di Canale5 sono stati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Quest'ultima ha sostituito Arisa, che è stata tra le giudici di The Voice Italy. Ma, secondo l'ultima indiscrezione, sembra che uno di questi prof non tornerà per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi? Di chi stiamo parlando?

Amici, per la prossima edizione non tornerà uno dei prof?

Se Lorella Cuccarini non sembra intenzionata a lasciare la scuola, visto anche il suo legame di amicizia con Maria e Alessandra Celentano è ormai un'istituzione del programma insieme a Rudy Zerbi, non si può dire lo stesso per gli altri professori del programma. Alla fine di questa edizione di Amici 23, vinta da Sarah Toscano, i giochi si sono riaperti e per la prossima edizione uno dei professori tra Raimondo Todaro, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo potrebbe non ritornare.

Nel caso di Anna Pettinelli, la speaker è tornata nella scuola di Amici di Maria De Filippi per sostituire Arisa, dopo che la cantante aveva deciso di concentrarsi maggiormente sulla sua carriera e diventare giudice di The Voice Italy. Al momento, Pettinelli sembra essere tra i nomi meno improbabili a lasciare la scuola e su di lei non ci sono voci di un possibile addio.

Raimondo Todaro, che l'anno scorso era tra i favoriti per l'addio al programma dopo una presunta lite con la padrona di casa, anche se non ha ancora confermato nulla, sembra propenso a tornare ad Amici per l'anno prossimo.

Amici, ecco quale professore potrebbe non tornare: ecco di chi parliamo!

Ma c'è ancora un professore di cui non abbiamo analizzato il caso e che potrebbe essere colui che non tornerà per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi: stiamo parlando di Emanuel Lo. Il coreografo e ballerino è stato sempre molto amato dal pubblico del talent show, ma secondo alcuni rumors, svelati dal portale Abruzzo Cityrumors, potrebbe non fare ritorno nela scuola.

In questa edizione Emanuel Lo è stato molto criticato dai fan del programma per la questione Nicholas Borgoni e la maglia del Serale: dopo aver duramente criticato il ballerino di Raimondo Todaro, infatti, quando quest'ultimo ha dichiarato di non vederlo pronto ancora per arrivare al Serale, Emanuel Lo ha deciso di intervenire e compiere un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Nonostante avesse nel suo team ancora Kumo senza maglia, Emanuel Lo ha preso in squadra Nicholas e dopo poco gli ha consegnato la maglia! Questa sua incoerenza non è piaciuta molto ai fan e il gradimento di Emanuel Lo ha subito una battuta d'arresto. Il coreografo tuttavia, grazie anche ai suoi guanti di sfida dei prof con Lorella Cuccarina, ha recuperato terreno, ma non è chiaro se le critiche del pubblico possano incidire su un eventuale suo ritorno. Su Abruzzo Cityrumors si legge infatti:

"Eppure si parla di un suo possibile addio. C’è chi pensa che Lo possa lasciar di nuovo spazio alla Peparini. In realtà, non ci sono notizie certe. Tutto ciò che sappiamo è che il protagonista di Amici presto tornerà alla RAI, azienda in cui ha lavorato per anni come coreografo dietro le quinte."

Al momento, tuttavia, si tratta di semplici rumors e bisognerà attendere ancora del tempo prima di scoprire cosa succederà al corpo docenti del talent di Canale5.

