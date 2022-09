Amici: nuovo progetto per Anna Pettinelli dopo l'addio al talent, le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Nuovi progetti lavorativi per Anna Pettinelli: "In ballo un programma targato Fascino".

Nuovo progetto in arrivo per Anna Pettinelli dopo l'addio ad Amici? Stando alle ultime indiscrezioni riportate da TvBlog, la speaker radiofonica ed ex professoressa del talent show di Maria De Filippi sarà al timone di un nuovo programma tutto suo prodotto proprio dalla Fascino.

Anna Pettinelli al timone di un nuovo format dopo Amici?

Cresce l'attesa per la ventiduesima edizione di Amici che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, partirà il prossimo 18 settembre 2022 su Canale 5. Tante novità, grandi ritorni e addii. Nel cast artistico non ci saranno Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Al loro posto ritroveremo come professoressa di canto Arisa e come professore di ballo Emanuel Lo.

Stando a quanto riportato da TvBlog, però, per la Pettinelli ci saranno importanti novità in arrivo. La speaker radiofonica, infatti, avrà un programma tutto suo prodotto proprio dalla Fascino, la casa di produzione dei programmi di punta di Mediaset:

Anna Pettinelli è stata esclusa dalla nuova edizione del talent show (sarà sostituita dal ritorno di Arisa), ma secondo nostre informazioni a quanto pare non starà con le mani in mano. Oltre le presenze in qualità di opinionista a La vita in diretta, voci riferiscono sia in ballo un nuovo programma Fascino affidato alla conduttrice ed ex insegnante. Programma sulla quale al momento si hanno pochi dettagli, ma potrebbe esserci. Un ulteriore dettaglio che va ad arricchire questa indiscrezione è che la trasmissione potrebbe andare in onda su una delle reti Mediaset, ma non è da escludere possa trattarsi di un contenuto per Witty TV, la principale piattaforma web che mette a disposizione tutti i contenuti dei programmi Fascino, sia televisivi che esclusive web.

Ma chi saranno i protagonisti della nuova edizione di Amici? Sicuramente ritroveremo tra i banchi della scuola il ballerino di latino Mattia Zenzola. Per chi non lo sapesse, l'ex allievo di Raimondo Todaro l'anno scorso, a causa di un grave infortunio al piede, fu costretto ad abbandonare il programma a un passo dal Serale.

