Amici, Nunzio Stancampiano svela la verità sulla crisi con Cosmary Fasanelli e replica alle accuse: "Non ho bisogno di..."

Gossip TV

L'ex ballerino di Amici sbotta sui social e replica a tutti coloro che lo hanno accusato di aver strumentalizzato la crisi con Cosmary per creare hype.

È davvero finita la storia tra Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano? A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex allievo di Amici che, dopo aver condiviso un gesto romantico per la sua amata ballerina, si è scagliato contro chi lo ha accusato di aver strumentalizzato la sua relazione solo per creare hype.

La verità di Nunzio Stancampiano

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano sono finiti al centro del gossip per la loro presunta rottura. Tutto è nato dopo che il ballerino ha pubblicato un video in cui si vedono alcuni momenti trascorsi sul traghetto, i fuochi d’artificio ed un cartellone bianco su cui ha inciso la dedica: "Io e te, tre metri sopra il cielo". Un gesto tanto romantico quanto eclatante che non sembra aver convinto tutti.

Se l'influencer Alessandro Rosica ha avanzato l’ipotesi di un tradimento da parte di Cosmary, Deianira Marzano ha messo in dubbio la genuinità del gesto di Nunzio: "Cosa dobbiamo pensare, che tutto sia stato fatto per hype???". Accuse che hanno provocato la reazione immediata dell'ex ballerino di Amici:

Buongiorno a tutti. Allora, voglio dire la prima cosa che ho letto…una sola notizia che mi ha mandato in tilt. Perché, tralasciando chi l’ha pubblicata quella notizia ma soprattutto chi è la fonte di questa notizia – non so chi tu sia – comunque ti dico che io le bombe le ho sparate, ma tu le bombe le hai in testa. Ci vuole tanto di intelligenza per capire…Dici, quel ragazzo si è fatto settecento chilometri, è andato a sparare le bombe sotto casa sua, gli ha messo un cartellone e ha subito un tradimento? Uà, che genio. Che genio, lo potevano mettere ne La Casa di Carta questo, un genio incompreso…E voi siete gossippari? Ma cambiate lavoro...Quindi non sono cose che ci appartengono, non sono cose che appartengono ai nostri valori, alla nostra educazione. Sono cose di cui vergognarsi.

Leggi anche Le rivelazioni di NDG su Tommy Dali, Rudy Zerbi e Maria De Filippi

Numero due: io e Cosmary abbiamo litigato. Volevo condividere su Instagram quel gesto d’amore perché quando ho fatto le bombe lei non stava in casa. Lo so, ho sbagliato luogo, ogni tanto perdo colpi pure io. Quindi ho usato Instagram per farglielo arrivare, non per creare hype, perché non sono un personaggio che ha bisogno di hype. I personaggi che hanno bisogno di hype sono quelli che se non creano dinamiche non vanno più avanti. Io sono un ballerino, ho un talento e vado avanti per quello. Le persone che mi seguono lo fanno per quello, non perché creo dinamiche. Poi, se io voglio mettere sui social una foto con la mia ragazza – come qualsiasi ventenne – non è strumentalizzare la relazione. Ho messo quel gesto perché sinceramente ho visto un messaggio dietro quel gesto. E sinceramente un messaggio d’amore è un bel messaggio per tutti i giovani e le nuove generazioni che cresceranno, compreso io. Quindi semmai è da fare chapeau.

Scopri le ultime news su Amici.