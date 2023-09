Amici, Nunzio Stancampiano spiazza: le rivelazioni inedite del ballerino su Cosmary Fasanelli e Alex Wyse

Gossip TV

L'ex amato allievo di Amici rivela: "Stavo con Cosmary da maggio, lei e Alex si sono lasciati a luglio".

Nunzio Stancampiano ha smascherato la sua ex Cosmary Fasanelli. Ospite nel podcast di Fabrizio Corona, l'ex amato ballerino di Amici ha rilasciato un'intervista in cui ha fatto intendere di aver iniziato una frequentazione con la ballerina mentre lei era ancora legata al cantante Alex Wyse.

Nunzio Stancampiano smaschera Cosmary Fasanelli

Cosmary Fasanelli ha tradito Alex Wyse con Nunzio Stancampiano? Nelle ultime ore è stato pubblicato sui social uno spezzone di un'intervista rilasciata dall'ex ballerino di Amici a Fabrizio Corona. A parlare e svelare alcuni retroscena inediti, però, è stato prevalentemente Corona mentre il ballerino si è limitato ad annuire:

Presto vedrete la puntata integrale, ma adesso raccontiamo un po’ di quello che è successo tra questi tre ragazzi. Come vedete lui è qui per raccontare quello che è accaduto. Oggi lui ci ha dato una notizia particolare. Lui stava con Cosmary, i due si sono conosciuti all’interno del programma Amici di Maria De Filippi. Cosmary era fidanzata con Alex, un cantante molto stimato. Poi Cosmary ha conosciuto lui fuori dal programma, mentre Alex era ancora dentro in gioco. Voi due iniziate la vostra relazione a inizio maggio e lei lo lascia il 5 luglio...

Quindi possiamo dire che Alex è stato un cornuto per dei mesi? Possiamo dirlo che ha avuto le corna? - alla domanda di Corona il ballerino si è limitato ad annuire confermando così i tradimenti - Bene, Alex benvenuto nel mondo dei cornuti.

Pesanti affermazioni che non passeranno di certo inosservate a Cosmary. La ballerina deciderà di replicare al suo ex fidanzato e difendersi dalle accuse? E come reagirà Alex? Staremo a vedere.

