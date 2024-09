Amici, nella polemica su Moreno interviene Nicola Savino: "Rime scorrette e turpiloquio"

Gossip TV

L'ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, Moreno, aveva fatto discutere per un video diventato virale di recente. Nella polemica contro di lui è intervenuto anche Nicola Savino. Ecco cosa ha detto!

Di recente, Moreno, ex vincitore di Amici 12, è finito al centro delle polemiche per un video in cui si esibisce con un freestyle alquanto discutibile per i termini impiegati. Nella polemica che è montata sul web si è inserito anche Nicola Savino, che è intervenuto a dire la sua.

Amici, Moreno al centro delle polemiche, interviene Nicola Savino

Invitato da Emis Killa a far parte della giuria freestyle per un noto Festival di hip hop, Moreno si è poi esibito con un'improvvisazione, i cui temi e termini hano scatenato la rabbia del web. Nel video pubblicato sul suo account Tik Tok e diventato virale, l'ex talento di Amici di Maria De Filippi non si trattiene dal lanciare una frecciatina ad Antonello Venditti, cita il talent di Maria De Filippi e fa allusioni sessuali che molti sul web hanno giudicato inopportune e volgari.

In merito alla polemica che è montata sui social, anche Nicola Savino ha detto la sua e ha commentato così uno dei tanti post che sono apparsi contro il rapper:

" Il freestyle è tutto così. Diciamo che roba simile c’è sempre stata negli ultimi due secoli. Questa è un po’ la versione moderna di “osteria numero 20”, con rime scorrette e turpiloquio."

Amici, la vita di Moreno post talent

Ex vincitore della dodicesima edizione di Amici di Maria De Filipp, Moreno si è allontanato gradualmente dal mondo dello spettacolo, tanto che dopo alcune esperienze in tv tra cui la direzione artistica del talent di Canale5 nel 2014, la partecipazione a Sanremo nel 2015, poi all'Isola dei Famosi nel 2017 è scomparso dalla tv.

L'ultima apparizione in un programma televisivo è per Celebrity Chef, il cooking show di Alessandro Borghese, nel 2022. Dal punto di vista musicale, invece,nel 2016 e nel 2022 sono arrivati sul mercato i suoi album, mentre nel 2024 ha duettato con Clementino e Ada Reina in un brano, Ah però soda.

Il suo nome è tornato in tendenza sui social in questi giorni a causa della polemica in cui è finito e che ha diviso i followers sul web, tra chi ha ritenuto inopportune le sue parole e chi, invece, ha difeso lui e il suo stile di improvvisazione.

