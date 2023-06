Amici, Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario nella prima foto insieme!

Gossip TV

La ballerina di Amici, Elena D'Amario, e Massimiliano Caiazzo sono una coppia, ma non sono mai usciti allo scoperto, almeno fino ad ora. Spunta online la prima foto di loro due insieme!

Le prime segnalazioni su Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, risalgono alla scorsa estate, quando ai gossippari della rete arrivarono numerose segnalazioni di loro due insieme.

Amici, Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo nella prima foto insieme

Così, da agosto in poi si sono succeduti diversi articoli e rumors di una possibile relazione tra i due, avvalorata da alcuni commenti che Caiazzo e D'Amario si lasciavano rispettivamente sotto le foto sui profili Instagram, come in occasione della vittoria dell'attore di Mare Fuori del premio Ciak d'Oro come miglior esordiente. Poi, come spesso accade, erano arrivate anche le segnalazioni di una rottura, in seguito alla pubblicazione di alcune stories da parte della ballerina sul suo account Ig.

In tutta questa baronda di segnalazioni e rumors, mai la coppia si è apertamente mostrata insieme: la situazione è cambiata quando i due sono stati beccati in macchina insieme, mentre chiedevano indicazioni e il video è diventato virale su TikTok. Ora, Deianira Marzano ha anche condiviso nelle sue stories la prima foto insieme della coppia: nello scatto i due sono abbracciati e sorridenti, sebbene un po' imbarazzati.

Purtroppo, nonostante non abbiano mai ufficializzato la loro relazione, la coppia è stata presa di mira da diversi commenti negativi di haters e di quella parte tossica del fandom della serie di Mare Fuori: sotto diverse foto della ballerina sono infatti apparsi commenti aberranti e insulti, con diversi utenti che incitavano D'Amario a lasciare l'attore, per la differenza d'età (6 anni) tra loro.

