Amici, Massimiliano Caiazzo e quel commento social per Elena D'Amario: confermata la storia?

Elena D'Amario, ballerina di Amici, e Massimiliano Caiazzo, uno dei protagonisti di Mare Fuori, non si nascondono più. Ecco cosa è successo!

Altro che voci di crisi: la storia tra Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo prosegue sempre più a gonfie vele e sembra che i due abbiano deciso di non nascondersi più.

Amici, a gonfie vele l'amore tra Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo

Elena D'Amario, ballerina professionista del talent di Canale5, Amici di Maria De Filippi, e Massimiliano Caiazzo, uno dei volti di una delle serie di punta Rai, Mare Fuori, giunta alla sua terza stagione, con una quarta che è attualmente in produzione, si frequentano e sembra che non abbiano più intenzione di nascondersi: la coppia, infatti, ha seminato un piccolo indizio sui social che ha già fatto impazzire i fan della coppia.

I primi avvistamenti dei due insieme risalgono alla scorsa estate, quando i gossippari della rete ricevettero diverse segnalazioni da parte dei fan che giuravano di averli visti insieme. Da lì, un susseguirsi di voci di crisi e di riappacificamente, ma nessuno dei due aveva mai pubblicamente annunciato di essere impegnato. Una prima conferma era arrivata quando Caiazzo aveva vinto il Ciak d'Oro come Miglior Attore e la ballerina si era complimentata con lui. Poi un video su TikTok era diventato virale e il motivo è presto detto: i due erano stati visti insieme in auto e avevano fermato alcuni ragazzi per chiedere delle indicazioni. Nonostante fosse buio, i volti della coppia erano ben riconoscibili, dando prova ai fan che erano vere le voci di una loro frequentazione.

Nei giorni scorsi, alcuni gossippari avevano rivelato che una "coppia recentemente formata" si era lasciata e che di loro avrebbero svelato solo le iniziali dei cognomi: D. e C., facendo immediatamente pensare ai followers che si trattasse dei loro beniamini. In realtà, le voci sono state smentite e non solo, sembra che Caiazzo e D'Amario non abbiano più interesse a nascondersi: la ballerina ha pubblicato un lungo post su Instagram con diversi scatti e tra i vari commenti si è fatto notare quello dell'attore di Mare Fuori, che ha scritto:"Luce Ovunque" con l'emoji di un cuore e di una stellina. A queste parole ha commentato anche D'Amario con un:

"La tua con me"

Riprendendo anche un augurio che aveva rivolto all'attore in occasione della premiazione del Ciak d'Oro.

