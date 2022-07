Amici, Martina Miliddi e Aka7Even: imbarazzo sul palco di Battiti Live, cosa è successo

Gossip TV

Martina Miliddi e Aka7Even protagonisti di un momento imbarazzante. Cosa è successo tra i due ex protagonisti di Amici?

Momenti di tensione sul palco di Battiti Live. Martina Miliddi, che lavora come ballerina professionista nel cast del programma, si è avvicinata al suo ex fidanzato Aka7Even proprio mentre lui intonava la canzone che le ha dedicato dopo la rottura. Il siparietto non è passato inosservato ai fan di Amici.

Amici, che imbarazzo tra Aka7Even e Martina Miliddi

Gli appassionati di Amici ricorderanno il breve ma intenso flirt nato tra Aka7Even e Martina Miliddi all’interno della scuola più famosa d’Italia. Il cantante e la ballerina sembravano più uniti che mai, fino a quando Martina ha deciso di troncare il rapporto con Aka, confessando di essersi invaghita di Raffaele Renda, con il quale è nata una storia d’amore lontano dalle telecamere. Aka non ha mai nascosto di aver sofferto tantissimo per questa rottura, dedicando a Martina la canzone “Mi Manchi” che ha spopolato tra il pubblico, classificandosi in posizione altissime tra le hit più amate.

A distanza di anni da quel momento, Aka e Martina si sono incontrati sul palco di Battiti Live, dove lui è stato ospite con le sue canzoni mentre lei lavora nel corpo di ballo. Durante le prove per la serata musicale, Martina ha lasciato le quinte sentendo il suo ex fidanzato intonare le note del brano che le ha dedicato con tanta passione. Un gesto che ha lasciato tutti i fan di Amici basiti, dal momento che Martina sembra aver voluto osservare le prove consapevolmente durante quella canzone, mentre Aka non sembra essersene accorto.

Sul web è esploso il gossip, tra chi crede che tra i due vi sia una bella amicizia dopo tutto ciò che è accaduto, un rapporto di stima reciproca, e chi invece ha visto il gesto di Martina come un tentativo di farsi notare dal cantante.

Qui per ricordare che Mi manchi è stata scritta per Martina Malo Miliddi nel bel mezzo di Akaful



un grande regalo che aka7even e Marisa ci hanno fatto

pic.twitter.com/q7hmortMGx — Ludo 🌙 c'ha l'ansia (@ludovicedice) July 11, 2022

