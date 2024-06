Amici: "Maria De Filippi sa riconoscere il vero talento, è una maestra della tv", parla Paola Turci

Gossip TV

La cantautrice di successo Paola Turci ricorda la sua esperienza nella scuola di Amici ed elogia la padrona di casa del fortunato talent show di Canale 5, Maria De Filippi.

Paola Turci è tornata a parlare di Amici. L'amata e nota cantautrice, al timone della XXXV edizione di Musicultura: Festival della Canzone Popolare e d’Autore insieme a Carolina di Domenico, ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha ricordato la sua esperienza nel talent show di Canale 5 ed elogiato la conduttrice Maria De Filippi.

Paola Turci elogia Maria De Filippi

In occasione della XXXV edizione di Musicultura: Festival della Canzone Popolare e d’Autore, che si svolgerà a Macerata dal 17 al 22 giugno, Paola Turci ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici. Per chi non lo sapesse, la cantautrice ha ricoperto il ruolo di insegnante nel 2017. A tal proposito, la Turci si è soffermata sulla distinzione tra il popolare talent show di Canale 5 e Musicultura:

C’è una distinzione tra cantautori e tipi di autori che lavorano per i cantanti. In Musicultura c’è un’altissima qualità e forse c’è meno spettacolarizzazione. Da questo punto di vista è un programma al servizio dei giovani artisti. Questa è la difficoltà ma anche il bello. E’ sotto gli occhi di tutti che ci sia un abisso tra Amici e Musicultura. Mi riferisco non solo al diverso canale che ospita il programma. Ad Amici c’è un format televisivo e non sta a me giudicare o valutare l’esperienza che ho fatto ad Amici.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Sarah

Parlando della sua esperienza ad Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 23esima edizione, Paola Turci ha colto l'occasione per dedicare parole di grande stima e affetto nei confronti della padrona di casa Maria De Filippi:

E’ stata un’esperienza importante lavorare con Maria perché è un’insegnante nel suo modo di fare televisione e al contempo sa riconoscere il vero talento. Da quella scuola sono usciti tantissimi artisti che oggi sono diventati un punto di riferimento nel panorama musicale. E’ un’esperienza che non rifarei ma è completamente diversa da questa in cui per la prima volta sarò co-conduttrice.

Aperti i casting per Amici 24

La 23esima edizione di Amici si è da poco concluso con la vittoria della cantante Sarah Toscano e, nonostante manchino alcuni mesi alla riapertura della scuola, sono già stati aperti i casting. L'annuncio è stato dato sui social con uno spot che ha coinvolto anche i sei finalisti dell'ultima edizione del talent di Canale 5: Sarah, Marisol Castellanos, Holden, Petit, Dustin Taylor e Mida. Amici 24 partirà, come sempre, a metà settembre, anche se al momento è troppo presto per avere una data d'inizio ufficiale. Chi saranno i nuovi allievi della scuola più amata e seguita d'Italia?

Scopri le ultime news su Amici.