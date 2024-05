Amici, Marcello Sacchetta vuota il sacco: "Stefano De Martino? Io il tempo per un amico lo trovo, ecco cosa mi manca di lui"

Gossip TV

L'ex ballerino professionista di Amici, Marcello Sacchetta, chiarisce una volta per tutte il rapporto che lo lega al collega Stefano De Martino.

È tutto pronto per la semifinale di Amici 23, che andrà in onda domenica 12 maggio 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'ex ballerino professionista e coreografo Marcello Sacchetta ha rilasciato una nuova intervista a Nuovo Tv in cui ha chiarito una volta per tutte il suo pensiero su Stefano De Martino.

La verità di Marcello Sacchetta

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino sono finiti al centro dell'attenzione mediatica dopo le ultime dichiarazioni social del compagno di Giulia Pauselli. Per chi non lo sapesse, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan su Instagram, l'ex amato e seguito ballerino professionista di Amici aveva rivelato di non vedere più il collega perché non risponde più alle sue chiamate:

Con Stefano c’è sempre stato un rapporto molto fraterno, ci sentivamo quasi tutti i giorni, ad oggi le cose sono cambiate per ovvie ragioni; lui sta facendo una carriera brillante ed è molto impegnato tra lavoro e famiglia. lo ho altrettante cose da fare ma per come sono fatto: io che do un valore importante ai veri amici cerco sempre uno spazio per rimanere in contatto. In modo ironico ho risposto ad una domanda ma non abbiamo litigato: avrà sicuramente molto da fare e sono sicuro che quando potrà si farà sentire (Sta di fatto che aspetto che mi chiami lui).

Ma non è finita qui. Se Stefano non ha replicato in alcun modo alle frecciatine social di Marcello, quest'ultimo ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione svelando quello che gli manca del rapporto che aveva con il conduttore di Stasera tutto è possibile:

Ho detto che l’ho chiamato mille volte, non mi ha risposto e aspetto che mi chiami lui, ma la mia in realtà voleva essere una risposta ironica. Io però per il valore che do all’amicizia lo spazio per un amico lo trovo sempre. Quando ho ritrovato Stefano ad Amici mi ha confessato che per lui sono sempre stato un punto di riferimento. […] Poi devo dire che in tv lui è sempre stato due passi davanti a me ma nella danza sono sempre stato io due passi avanti. […] Di lui mi manca la condivisione quotidiana, il dialogo che c’era, come quello tra due fratelli.

La semifinale di Amici 23 in onda domenica 12 maggio su Canale 5

I due ex amati protagonisti del talent show di Maria De Filippi riusciranno a ritrovare la loro amicizia? Intanto, ricordiamo che la nuova puntata del Serale di Amici 23 andrà in onda domenica 12 maggio 2024 alle 21.20 su Canale 5. Un cambio di programmazione scelto per evitare lo scontro diretto con la finale dell'Eurovision Song Contest. I semifinalisti che si contenderanno la vittoria sono: Holden, Petit, Marisol, Dustin, Mida e Sarah.

