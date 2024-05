Amici 23, "Dustin e Marisol sono due fuoriclasse", parlano gli ex allievi del talent show

Gossip TV

Gli ex allievi della 23esima edizione di Amici elogiano i due ballerini ancora in gara al Serale, Dustin e Marisol.

La finale di Amici è sempre più vicina! E se tra i cantanti ancora al Serale la gara è ancora aperta, tra Dustin Taylor e Marisol Castellanos si nasconde il vincitore della categoria ballo della 23esima edizione del popolare talent show di Maria De Filippi.

Dustin e Marisol: le confessioni degli ex ballerini del Serale

Marisol Castellanos e Dustin Taylor sono i due allievi della maestra Alessandra Celentano che si giocheranno la finale del circuito danza di Amici 23. Chi sarà il vincitore? Nell'attesa gli ex protagonisti del Serale, interpellati dalla produzione, hanno rivelato il loro pensiero sui due ballerini.

"Dustin è un professionista, non gli si può dire nulla. Ha una qualità di movimento bellissima. Riesce a farti rimanere incollato" ha dichiarato Kumo parlando di Dustin. A fargli eco le ballerine Lucia Ferrari e Sofia Cagnetti: "Dustin sei incredibile, non c'è altro da dire. Lui è un fuoriclasse semplicemente [...] È veramente fortissimo. Poi è una persona fantastica, umile".

Dopo aver parlato di Dustin, gli ex allievi di Amici 23 hanno espresso il loro parere sul talento di Marisol. "Lei è troppo tutto, lei è troppo forte" ha dichiarato il latinista Giovanni Tesse seguito da Gaia De Martino "Una ballerina eccezionale. Lei fa sembrare tutto semplice, ha delle doti incredibili farà tantissima strada". E ancora Lucia: "Lei sa sfruttare benissimo le sue doti, è una grande lavoratrice".

La semifinale di Amici 23 andrà in onda domenica 12 maggio

Oltre a Dustin e Marisol, i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Holden e Petit per il team Zerbi-Cele e Mida e Sarah per il team CuccaLo. Ricordiamo che, per evitare lo scontro diretto con la finale dell'Eurovision Song Contest, la semifinale di Amici andrà in onda domenica 12 maggio 2024 in prima serata su Canale 5.

