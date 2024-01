Amici, Luca Jurman risponde alla produzione del talent con un video

Gossip TV

Dopo essere stato richiamato pubblicamente dalla produzione di Amici, Luca Jurman ha deciso di rispondere a tono con un video!

Luca Jurman è tornato a colpire: dopo la nota ufficiale della produzione di Amici di Maria De Filippi, l'ex professore del talent di Canale5 non è rimasto in silenzio e, dopo un breve commento in cui prometteva la pubblicazione di un lungo video in cui rispondeva a ogni accusa, ha deciso di condividere il filmato in cui risponde alle accuse mossegli dalla produzione del programma.

Amici, Luca Jurman risponde alle accuse della produzione del talent

Da diversi mesi a questa parte, le polemiche di Luca Jurman nei confronti dei metodi di insegnamento del talent di Amici, alcune scelte artistiche degli allievi e persino l'atteggiamento di alcuni dei cantanti in gara quest'anno sono aumentate considerevolmente. La produzione del programma di Mediaset ha però deciso di intervenire pubblicamente e con un comunicato, il 4 gennaio 2024, ha pensato di divulgare pubblicamente l'insistenza con cui Jurman ha tentato, da quando si è estromesso dalla trasmissione, di rientrare nel cast artistico di Amici di Maria De Filippi, arrivando a presentarsi negli uffici a Roma per poter essere ascoltato.

In risposta, Luca Jurman ha commentato brevemente che, se otteneva una reazione simile, era perché si stava muovendo nella giusta direzione. Inoltre, ha dichiarato che non è mai stata sua intenzione ritornare ad Amici e che presto avrebbe pubblicato un video in risposta a ciò che era realmente accaduto. E, a distanza di pochissimi giorni, il vocal coach ha pubblicato due video in cui raccontava quella che definito "la sua verità": nel suo discorso il vocal coach ha nuovamente sottolineato che per spingere la produzione di un programma a rispondergli in maniera così personale, era evidente che le sue critiche stavano funzionando. Poi, è passato a ridicolizzare il tono con cui era scritta la lettera, affermando che alcuni passaggi avrebbero meritato un po' più di cura:

"Ci sono un sacco di cose in questa lettera che mi fanno ridere, intanto come è stata scritta, perché mi lascia un po’ così perplesso il fatto che una produzione che di solito fa comunicati stampa molto professionali, io mi reputo un professionista quindi magari certi comunicati forse li avrei fatti in maniera un attimino un po’ meglio. Ma ci sta. Comunque detto questo andiamo a vedere insieme nel dettaglio che c’è scritto così parliamo di tutto, serenamente e tranquillamente."

Jurman ha proseguito dicendo che non è mai stata sua intenzione screditare il programma e che le sue sono sempre state solo delle critiche costruttive:

"Io non ho mai deciso di screditare niente. E non solo il programma. Io faccio critica da quando ho dei titoli per poterlo fare e quindi faccio critica E faccio delle critiche costruttive perché io ho sempre cercato sia per Amici che X Factor e tutto quello di cui parlo, e spero sempre che non ci sia da fare queste critiche, ma che ci sia invece qualcosa di importante, di bello insomma no? Non è che deve corrispondere al mio gusto personale perché io qui non faccio discorsi personali, non parlo di gusto personale. Parlo di oggettività, di ciò che deve essere la musica in un certo modo, e di ciò che non dovrebbe essere in un certo modo. Parlo di meritocrazia, per tutto il talento che c’è in Italia. Quindi già qui c’è qualcosa che non torna in quello che faccio io"

Infine, rivolgendosi direttamente alla produttrice esecutiva di Amici, Paola Di Gesu, che aveva firmato la nota pubblicata dal talent, le sottolinea nuovamente che non ha mai fatto nulla per cercare visibilità e che se avesse voluto solo quella, come veniva accusato nella nota, allora avrebbe agito diversamente. Infine, ha voluto offrire un chiarimento sulle sue richieste di tornare nel talent, specificando che non erano tali, ma che aveva sempre e solo chiesto di poter parlare con Maria De Filippi:

"No, non ho chiesto centinaia di volte di tornare, io ho chiesto molte volte non di tornare nel programma, ma di poter parlare con Maria 5 minuti. Ma questo l’ho richiesto tante volte in tanti messaggi perché proprio per come me ne andai io non sono mai riuscito a chiarire esattamente le motivazioni per cui erano state fatte delle cose che io ritenevo erano state fatte nei miei confronti, e volevo chiarire i punti. Semplice: avere un appuntamento con lei 5 minuti, ma non con il mondo, con lei. Non me ne fregava niente di parlare con videocamere, telecamere. Con lei e basta. In un ufficio chiusi a parlarci insieme. Se poi da lì fosse nata la possibilità di collaborare, di tornare insieme, ma questo anni fa. Poi visto come sono andate le cose quando ho capito che non ci sarebbe stata più la possibilità di avere un dialogo e che il sistema non sarebbe mai cambiato alla fine per tutte le proposte che io volevo fare, non c’è stato modo di parlarci a quattrocchi. Quando ho capito che il sistema mi impediva anche di parlare a quattrocchi, allora ho deciso di muovermi da solo. Perché il sistema comunque va cambiato.Che ci sia Paola Di Gesu, Amici, X Factor, The Voice, è il sistema. A me non frega niente di combattere un programma. Questo perché oggi la musica è diventata solo dei numeri. E certi programmi la fanno diventare solo dei numeri e basta. Non è più l’arte di cui mi sono innamorato.Io non ho chiamato la redazione. Sono cose che proprio non tornano. Cercato in ogni modo? Ma io ho il mio lavoro. Ho la mia scuola. Faccio musica, produco, non ho bisogno di questo. Non è andata così. Ci sono delle altre realtà che andrebbero… forse dovrei parlare con delle barre per farmi capire meglio."

Scopri le ultime news su Amici