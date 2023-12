Amici, Lorenzo Fragola contro un ex allievo: "Sei solo un ingrato!"

Gossip TV

Lorenzo Fragola si è scagliato contro un ex allievo del talent: ecco cosa è successo!

Lorenzo Fragola si è scagliato duramente contro un ex allievo di Amici, il talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una storia in cui si dimostra particolarmente risentito verso Mameli, allievo dell'edizione numero 18 del programma Mediaset.

Amici, Lorenzo Fragola infuriato con Mameli: "Ingrato, non si è comportato bene"

Sui social, l'ex vincitore di X Factor 2014 ha pubblicato una storia in cui si lamentava del comportamento di Mameli, ex allievo di Amici con cui Fragola ha collaborato poco tempo fa. Stando alle parole del cantante, il collega non si sarebbe comportato correttamente nei suoi confronti e così, su Instagram è comparsa una story in cui Fragola afferma quanto segue:

"Il signor Mameli è veramente un ingrato. Non si è comportato per niente bene e non sto qui a dilungarmi. Vi chiedo gentilmente di non ascoltare il suo nuovo brano perché francamente a livello umano non se lo merita"

Poco tempo fa era stata annunciata una collaborazione tra i due cantanti: il frutto di questa partenership è il singolo Clandestino, pubblicato da Mameli il 1°dicembre e per il quale Lorenzo Fragola non deve aver ricevuto alcuna riconoscenza. L'ipotesi è stata confermata dal post diffuso dall'ex allievo di Amici in cui Mameli ringrazia diversi autori, produttori, ma non fa mai il nome del collega. Una situazione imbarazzante perché in un'intervista a The Wom, in cui Fragola raccontava della loro collaborazione, svelava anche di quanto Mameli fosse diventato per lui anche un amico prezioso, con cui ritrovare la voglia di far musica, tanto da pubblicare insieme il disco Crepacuore:

"Mario (in arte Mameli) ha portato nella mia vita, per caso, destino o chiamatelo come volete, un cambiamento importante a livello sia artistico sia personale. Ci sono amori a prima vista e altri che maturano nel tempo. All’inizio, non immaginavo che sarebbe andata come è andata. Pensavo che fosse uno dei tanti incontri della vita ma pian piano ha assunto sempre più peso, diventando fondamentale. Mi sono reso conto che con lui mi sentivo me stesso, totalmente, nel bene e nel male, con i miei difetti e i miei problemi. Ho raccontato a lui per la prima volta quello che vivevo e lui mi ha reso partecipe di cose sue molto personali"

Tuttavia, proprio vista la profonda amicizia tra i due cantanti, molti fan hanno ipotizzato che la storia pubblicata da Fragola non sia altro che una trovata pubblicitaria per promuovere il singolo di Mameli.

