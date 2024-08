Amici, Lorella Cuccarini svela se ci sarà nella prossima edizione

Gossip TV

Nelle scorse ore sono trapelate delle notizie riguardanti il cast dei professori della prossima stagione di Amici di Maria De Filippi. Lorella Cuccarini ha deciso di rispondere in prima persona ai rumors.

L'attesa si fa sempre più trepidante per il ritorno di uno dei programmi più amati del panorama televisivo italiano: Amici di Maria De Filippi. Il celebre talent show, giunto ormai alla sua ventiquattresima edizione, è pronto a tornare in grande stile su Canale 5, con il suo debutto fissato per il prossimo 15 settembre prossimo.

Amici, Lorella Cuccarini smentisce che lascerà il talent per approdare in Rai

Il pubblico che segue da anni le vicende degli allievi della scuola più famosa d'Italia, non vede l'ora di scoprire tutte le novità che questa nuova stagione avrà in serbo, tra nuovi talenti, sfide emozionanti e colpi di scena inaspettati. I telespettatori sono impazienti di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti che cercheranno di farsi strada nel mondo della musica e della danza. Oltre agli allievi che prenderanno parte alla 24esima edizione, ma c'è anche tanta curiosità sul resto del cast, dagli insegnati ai giudici del serale.

Una delle notizie più rilevanti riguarda l'uscita di scena di Raimondo Todaro, il ballerino e coreografo che per anni è stato una figura centrale nella formazione dei talenti di Amici. È ormai certo che Todaro non farà più parte del cast del talent show, lasciando spazio a nuovi volti. Tra i nomi che circolano come possibili sostituti, spiccano quelli di Elena D’Amario, una professionista di danza che ha iniziato la sua carriera proprio come allieva del programma, e di Adriano Bettinelli, anch’egli ex concorrente del talent show.

Tuttavia, i rumors più insistenti riguardano Lorella Cuccarini, che dal 2020 ha ricoperto il ruolo di coach di canto ad Amici. Secondo le indiscrezioni, la showgirl romana potrebbe lasciare il programma per tornare in Rai, dove tutto ebbe inizio grazie a Pippo Baudo. Recentemente, il settimanale Nuovo Tv ha lanciato l'allarme, titolando in copertina: "Maria, stai attenta, la Cuccarini è pronta al tradimento." Stando a quanto riportato dal magazine, Lorella sarebbe stata corteggiata dalla Rai per la conduzione di un'importante trasmissione in prima serata.

A mettere fine alle speculazioni è stata proprio Lorella Cuccarini, che ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte attraverso i suoi canali social. La showgirl ha pubblicato un video in cui mostra un post di Giuseppe Porro, che riportava i rumors sul suo presunto addio ad Amici e il corteggiamento da parte della Rai per una prima serata. Nel video, Lorella fa un gesto chiaro e significativo con la mano, lasciando intendere che il suo ritorno ad Amici è confermato e che le voci di un tradimento nei confronti di Maria De Filippi sono del tutto infondate.

