Amici: Lorella Cuccarini svela alcuni retroscena sulla lite con una collega, ecco cosa è successo

Il retroscena di Lorella Cuccarini sul rapporto con la collega Heather Parisi.

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici. Tra i professori di canto che ritroveremo nella scuola anche Lorella Cuccarini che, in un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna, ha svelato alcuni retroscena inediti riguardanti la lite con la collega Heather Parisi.

La rivelazione inaspettata di Lorella Cuccarini

Momento d'oro per Lorella Cuccarini che, oltre a condurre il suo nuovo format Dimmi di te, è stata riconfermata per la prossima edizione di Amici insieme a Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Arisa, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Intervistata da La Nuova Sardegna, la showgirl ha confessato di essere felice di aver avuto questa nuova opportunità: "Mi trovo benissimo, poi con Maria ho ritrovato una nuova giovinezza, la ringrazio tanto".

Chiuso il capitolo Amici, Lorella ha ricordato Nemicamatissima, il programma televisivo condotto insieme a Heather Parisi. A tal proposito, come riportato da Lanostratv, la coach di canto del talent show di Maria De Filippi ha rivelato di aver avuto una discussione con la collega e di essere stata bloccata su tutti i social: "Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica".

Ricordiamo che, durante una delle ultime interviste rilasciate a Verissimo, la Parisi parlò della Cuccarini affermando: "Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. E’ stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita".

