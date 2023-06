Amici, Lorella Cuccarini lascia Mediaset per tornare in Rai? Ecco cosa ha risposto la showgirl

Gossip TV

Negli ultimi giorni si sono diffusi rumors di un possibile ritorno di Lorella Cuccarini in Rai, dopo l'esperienza ad Amici, per condurre il programma di Serena Bortone. Ecco cosa ha dichiarato la diretta interessata

Mancano ancora diversi mesi all'inizio della nuova stagione di Amici, ma dalla fine della ventiduesima edizione si susseguono diverse voci di abbandoni e sostituzioni di alcuni membri del corpo docenti. L'ultimo, riguarda Lorella Cuccarini, showgirl e insegnante del talent di Canale5 che avrebbe ricevuto una proposta di lavoro da Rai.

Amici, Lorella Cuccarini torna in Rai?

Secondo Dagospia, la showgirl avrebbe ricevuto una proposta per lasciare Mediaset e tornare in Rai, rete che ha abbandonato dopo la breve esperienza al fianco di Alberto Matano a La vita in diretta. Sempre secondo il sito di Roberto D'Agostino, pare che la proposta di lavoro per Lorella Cuccarini preveda di lasciare Amici per sostituire Serena Bortone alla conduzione di Oggi è un altro giorno...e non solo.

Ecco cosa riporta il sito:

"A quanto si dice, complice il nuovo assetto politico a Viale Mazzini, a Lorella Cuccarini sarebbe stato offerto di tornare in Rai per sostituire Serena Bortone nello spazio pomeridiano di Rai 1, oltre a condurre varie prime serate."

Alla showgirl, dunque, sarebbero state avanzate proposte allettanti che potrebbero spingerla a lasciare la scuola di Amici, a cui è legata anche da una forte amicizia con Maria De Filippi. Tuttavia, stando sempre a ciò che riporta Dagospia, Cuccarini avrebbe già dato la sua risposta definitiva:

"La showgirl avrebbe però risposto picche per restarsene - ottimamente - nella sua nuova casa a Mediaset!"

