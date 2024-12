Amici, Lorella Cuccarini: "Il Natale amo viverlo in famiglia e in maniera serena"

Gossip TV

La prof di Amici Lorella Cuccarini ha raccontato come ama trascorrere il Natale: ecco cosa ha rivelato la showgirl.

Lorella Cuccarini è una delle professoresse di Amici più amate. In un'intervista a Verissimo, la showgirl ha rivelato come ha intenzione di trascorrere le feste e il suo desiderio di essere serena per questo Natale 2024.

Amici, Lorella Cuccarini: "Amo il Natale in famiglia, spero di trascorrerlo in maniera serena"

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nell'ultima puntata prima delle festività natalizie, l'amatissima Lorella Cuccarini, tra i prof più apprezzati del talent show di Amici di Maria De Filippi, ha rivelato il suo desiderio di trascorrere il Natale con la sua famiglia e nella massima serenità. A Silvia Toffanin ha rivelato che vivrà un Natale molto intimo e sarà a casa solo per pochi giorni e dato che anche i suoi figli trascorrono il tempo fuori casa vuole vivere questi giorni di festa insieme ai suoi più cari.

"Mi auguro per quei due giorni che passerò a casa di stare nella nostra cerchia ristretta. Spesso lavoriamo e i ragazzi sono impegnati fuori. Per me il Natale è la festa da vivere in famiglia" ha rivelato la showgirl, aggiungendo che alcune tradizioni nella sua famiglia si sono modificate nel corso degli anni. "Mio figlio Giorgio è oramai diventato lo chef di casa e si occupa lui del cenone, togliendomi lo scettro di cuoca di casa. Che sia un bene o un male perché non sono una gran cuoca non saprei" ha aggiunto ironica Lorella Cuccarini.

La prof di Amici ha rivelato che sarà a casa con la sua famiglia solo per il 24 e 25 dicembre, poichcé il 26 dicembre tornerà a lavoro in teatro con il doppio appuntamento per Aggiungi un posto a tavola. "Mi piacerebbe vivere queste 48 ore solo per noi" ha concluso la showgirl con un sorriso.

Amici, Lorella Cuccarini commenta lo stop di Angelina Mango e la partecipazione di Sarah Toscano a Sanremo 2025

Lorella Cuccarini ha ottenuto numerose soddisfazioni nelle ultime stagioni di Amici di Maria De Filippi: non solo è stata l'insegnante di Angelina Mango, che si è classificata seconda nell'edizione 22 del talent show e ha trionfato a Sanremo 2024 con il brano La noia, ma Cuccarini ha avuto tra le sue allieve Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23 e prossima concorrente del Festival di Sanremo 2025.

Di recente, la showgirl ha commentato la pausa che Angelina Mango ha preso dal mondo della musica, per poter recuperare energie e forze dopo l'anno di successi e lavoro vissuto: "Una pausa fa bene a tutti, lei poi ha vissuto un anno impegnativo. Angelina è una grande artista, le mando un bacio grande". Mentre sulla partecipazione di Sarah Toscano a Sanremo 2025 ha commentato dichiarando che si tratta di una grande soddisfazione per lei:

"Sarah farà parte del cast dei big, quindi per me è proprio stata una soddisfazione immensa"

Lorella Cuccarini è pronta a riprendere il suo posto anche nel talent di Amici, che lei ha definito una seconda casa e che è attualmente in pausa per le festività natalizie. L’appuntamento con il talent show condotto da De Filippi è direttamente per dopo l’Epifania: la data in cui tornerà in onda il daytime è, infatti, martedì 7 gennaio alle 16.10 circa su Canale 5. La prima puntata domenicale del pomeridiano è invece prevista per il 12 gennaio.

