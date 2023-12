Amici, lo sfogo di un ex amato allievo: "La cosa più difficile è essere visto per come davvero sei"

Gossip TV

Niveo si lascia andare a un lungo sfogo sui social un anno dopo la sua partecipazione ad Amici.

Niveo è stato uno dei protagonisti più discussi della 22esima edizione di Amici. A distanza di un anno dal suo ingresso nella scuola, il giovane cantante si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social in cui ha svelato come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al talent show di Maria De Filippi.

La confessione di Niveo

Niveo ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha parlato del suo grande amore per la musica e rivelato come è cambiata la sua vita dopo l'esperienza nella scuola di Amici. Il giovane cantante ed ex allievo di Lorella Cuccarini, che ha conquistato tutti con il suo inedito Scarabocchi, ha raccontato:

È passato più di un anno da quando quel ragazzino che suonava in mezzo alla strada per persone che, magari distrattamente, avevano voglia di ascoltare, si è ritrovato a cantare di fronte ad un pubblico ‘invisibile’ perché dietro ad una telecamera. Alcune di quelle persone poi hanno voluto ascoltare la sua musica al di fuori della tv, sono diventate dei volti, dei messaggi scritti sui social, delle voci che cantavano con lui o che gli raccontavano le loro storie. Non è facile passare dall’avere quasi paura di essere guardato, all’accettare che le persone ti notino, e forse è proprio quello che in realtà volevo…essere visto. Poi mi sono accorto che la cosa più difficile, quando non sei più totalmente sconosciuto, è essere visto per come davvero sei. Un po’ per colpa degli altri, un po’ perché si vuole nascondere la parte più fragile di se. Ma poi ho capito che la musica ha senso di esistere per condividere qualcosa e non solo la propria voce, e per farlo devi smettere di aver paura di giudicare e giudicarti...

Ora vivo a Milano, ho iniziato l’università e probabilmente ho affrontato uno dei periodi più snervanti e stimolanti della mia vita. La cosa più importante è che sto scrivendo e sto scrivendo cose che mi emozionano veramente. So che per un po’ non ho scritto sui social, è qualcosa che sto imparando a capire, e nei prossimi giorni vorrei provare a spiegarvi cosa mi fermava… forse anche la paura che non tutti sarebbero arrivati fino alla fine di questo pensiero. Ora mi basta sapere che c’è qualcuno, anche solo 10 persone, che l’hanno appena fatto. Grazie.

