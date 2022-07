Amici, Lele Esposito dalla musica alle serie web: cosa fa oggi l’ex di Elodie

Gossip TV

Volto amatissimo della quindicesima edizione di Amici, nonché ex fidanzato di Elodie, Lele Esposito ha provato a sfondare con la musica ma la sua carriera non è decollata come sperato. Oggi, più sensuale che mai dopo lunghe sessioni in palestra e l’addome scolpito, Lele si è lanciato nel mondo delle serie per il web.

I fan di Amici ricorderanno con estremo piacere Lele Esposito, cantante della quindicesima edizione del talent show di Canale 5. Nella scuola più famosa d’Italia, oltre a farsi notare per le sue doti canore conquistando un onesto quarto posto nella Finale del Serale, Lele ha incontrato l’amore e per un periodo è stato sentimentalmente legato ad Elodie. La storia d’amore è durata pochi mesi una volta fuori dal programma, ma i due artisti sono rimasti in buoni rapporti come testimonia il fatto che si seguano con piacere su Instagram, e le parole di Elodie che ha sempre parlato benissimo del suo ex.

La cantante, infatti, ha ammesso che Lele è stato il primo a credere in lei, supportandola e standole vicino pur avendo un carattere diametralmente opposto al suo. Mentre Elodie ha spiazzato parlando di Emma Marrone, coach durante l’anno trascorso ad Amici, Lele ha provato a decollare con la sua musica. Nel 2017, il cantante ha vinto il premio tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, per poi scrivere “In due minuti” per Marco Mengoni.

La carriera musicale, tuttavia, non lo ha portato in alto come sperato e Lele ha deciso di lanciarsi nel mondo delle serie web nel 2020 con “4 on the boat”, format incentrato su argomenti sociali di spicco. Nel frattempo, come si può notare su Instagram, dove vanta 305mila followers, Lele è molto maturato fisicamente forse grazie alla palestra e ad una nuova dieta, e mostra un fisico scultoreo.