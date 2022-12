Amici, LDA replica alle critiche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo: "Ci sarà sempre qualcuno invidioso"

Gossip TV

LDA verso il Festival di Sanremo: lo sfogo del cantante durante un concerto!

È ufficiale! Luca D'Alessio, in arte LDA, è tra i big in gara al Festival di Sanremo 2023. Partecipazione che, però, è stata duramente criticata da molti e che ha portato il giovane cantante ed ex allievo di Amici a intervenire per difendersi dalle accuse.

LDA: da Amici al Festival di Sanremo

LDA è finito al centro delle polemiche per la sua partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Il motivo? L'ex allievo di Amici è stato accusato di essere arrivato tra i big della karmesse sonora solo grazie a sua padre, ovvero Gigi D'Alessio. Stanco delle continue critiche, il giovane cantante ha colto l'occasione durante un suo concerto per levarsi qualche sassolino dalle scarpe:

Prima di tutto ci tenevo a togliermi un sassolino dalle scarpe se permettete. Sono ufficialmente al festival di Sanremo. C’è gente che giustamente ha già iniziato a parlare ma a me non me ne importa. Potete immaginare quello che stanno dicendo. E continuano a dire queste cose ancora. Mi sembra di rivivere questa cosa in loop. Il problema sapete qual è? Quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono attaccarsi ad altro.

Vogli darvi un consiglio a tutti - ha continuato l'ex amatissimo allievo di Amici - Credo che tutti voi avete dei sogni, ci sarà sempre qualcuno invidioso di voi, cercate quindi di fregarvene altamente di quello che dicono. L’importante è che voi vi svegliate di primo mattino, vi guardate allo specchio e state bene, il resto non conta nulla.

