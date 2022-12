Amici 22, Ludovica Grimaldi torna sui social dopo l'eliminazone: "Ancora non ho realizzato tutto quello che è successo"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni sui social della ballerina Ludovica dopo la scelta di Emanuel Lo ad Amici.

L'ultima puntata di Amici 22 ha visto l'eliminazione definitiva di Ludovica Grimaldi. A grande sorpresa di tutti, il professore di ballo Emanuel Lo ha deciso di prendere una decisione inaspettata, ovvero quella di mandare a casa la sua allieva di hip hop.

Ludovica fuori da Amici 22: le prime dichiarazioni dopo l'eliminazione

Ludovica Grimaldi è fuori dalla scuola di Amici 22. La giovane ballerina di hip hop è arrivata ultima anche questa settimana nella classifica generale della gara di ballo e il suo professore Emanuel Lo ha deciso di interrompere il suo percorso nella scuola. A poche ore dalla sua eliminazione, la ragazza ha deciso di intervenire sui social per fare un piccolo bilancio della sua esperienza e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi:

Emozioni forse è la parola che riassume al meglio quello che ho vissuto. Gioia, entusiasmo, condivisione, paura, incertezza, incoscienza, passione e arte concentrate sopra un’altalena che va su e giù ininterrottamente. È stato un vero e proprio sogno che piano piano prendeva vita: vivere di danza notte e giorno. Ancora non ho realizzato tutto quello che è successo, è stato un viaggio che anche se breve, mi ha regalato tanto.

Ringrazio di cuore quelli che mi hanno dato l’opportunità di stare lì, le persone che ci hanno seguito giorno per giorno, la redazione, la produzione, gli autori, ma in particolare i professionisti [...] Ringrazio di cuore anche Emanuel Lo per aver creduto in me. E ultimi ma non per importanza tutti i ragazzi con cui ho condiviso questo percorso, vi seguo e vi voglio tanto bene. Adesso si volta pagina.

