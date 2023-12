Amici 23, Luca Jurman contro Holden: "Lì dentro tutti figli e figliastri..."

Gossip TV

Luca Jurman continua a scagliarsi contro gli allievi di Amici 23 e questa volta ha preso di mira Holden!

Luca Jurman torna a colpire uno degli allievi di Amici 23 e questa volta si scaglia - ancora una volta, in realtà - contro Holden. Ecco che cosa ha detto l'ex professore della scuola di Canale5 di Maria De Filippi.

Amici 23, Luca Jurman implacabile contro Holden: "Tutti figli di papà lì dentro..."

Il vocal coach Luca Jurman è tornato a criticare uno dei cantanti della scuola di Amici: questa volta, ha deciso di scagliarsi implacabile contro Holden, dopo che qualche giorno fa aveva avuto da ridire su Mida. In realtà, questa non è la prima volta che il professore ha da ridire sugli allievi del talent in cui ha insegnato dal 2007 al 2011.

Molto attivo sui social, infatti, Jurman pubblica diversi contenuti nei quali analizza, spesso con commenti anche molto duri e velenosi, il modo di cantare dei talenti del programma Mediaset. Anche l'anno scorso si era scagliato sull'uso dell'autotune e aveva accusato alcuni cantanti di cantre in playback durante le esibizioni. Questa volta, invece, il produttore discografico ha avuto da ridire su Holden, figlio di Paolo Carta, il marito di Laura Pausini.

L'ex professore ha fatto riferimento a un episodio che ha visto protagonista Holden nel corso dell'ultima settimana: il cantante, infatti, ha abbandonato il compito a squadre natalizio che Zerbi aveva assegnato ai suoi allievi. Durante un confronto telefonico tra Zerbi, Holden, Petit e Lil Jolie, infatti, Zerbi ha rivelato che la loro versione di Last Christmas sarebbe stata diffusa sulle piattaforme online, provocando la reazione ansiosa e furiosa di Holden. Quest'ultimo si era alzato e in preda alla rabbia aveva lasciato lo studio di registrazione.

Tuttavia, nonostante l'atteggiamento irrispettoso, Zerbi non l'ha punito e si è limitato a chiedere agli altri due cantanti di proseguire con il compito. Secondo Jurman, questo atteggiamento, con la mancanza di una qualsiasi sanzione verso Holden, è da ricondurre a un atteggiamento di protezione verso l'allievo, per via del suo cognome. Ecco cosa ha scritto su Facebook:

"Poi non dire che non si fanno 'figli e figliastri'! C'è chi può sclerare, sbattere i piedini per terra, altri invece noi, sfide e/o 'provvedimenti disciplinari' e per i paracul****? Finisce tutto in vacca! Complimenti!"

