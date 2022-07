Amici, Raimondo Todaro fa una confessione su Maria De Filippi, poi punge Alessandra Celentano

Gossip TV

Raimondo Todaro, professore di danza di Amici, racconta come è approdato nel talent show di Maria De Filippi, poi parla del matrimonio con Francesca Tocca.

È approdato con successo nello studio di Amici, diventando in breve tempo uno dei professori più amati di sempre, forse anche grazie alla notorietà che l’ha seguito dallo studio di Ballando con le Stelle: Raimondo Todaro si svela, parlando di Maria De Filippi, del suo matrimonio e raccontano cosa pensa davvero di Alessandra Celentano.

Amici, Raimondo Todaro racconta tutto

Lorella Cuccarini continua le sue interviste sul canale YouTube, ospitando alcuni dei volti più amati di Amici. La professoressa di canto del talent show di Canale 5, incontra Raimondo Todaro con il quale c’è una bellissima intesa professionale. Raimondo si svela così a 360°, parlando della sua infanzia, dell’amore per la danza, fino ad arrivare alla scelta di lasciare Ballando con le Stelle per entrare a far parte del cast di Amici.

“Ci sono arrivato perché in realtà avendo Francesca che lavorava lì da diversi anni comunque un rapporto con Maria c’era. Era capitato di incontrarci. Anni prima avevamo fatto una chiacchierata. Poi quando io ho deciso di interrompere la mia esperienza a Ballando ho chiamato Maria e le ho detto “se vuoi adesso ci sono”. Poco dopo mi chiamò per un’altra chiacchierata in ufficio. Mi sono trovato benissimo con tutti da subito [...] La mia preoccupazione era quella, avendo lavorato per 16 anni sempre nello stesso ambiente, sai le sarte di Ballando sono un po’ come delle prozie, il mio più grande pensiero era “chissà se mi troverò bene anche dall’altra parte” ".

Raimondo è tornato a parlare anche della crisi con Francesca Tocca, che ha portato i due a separarsi per circa due anni. Il maestro di danza, ha ammesso di non aver mai messo gli occhi su nessun’altra donna, speranzoso di riuscire a ricucire il rapporto, anche per amore della figlia Jasmine. Così è stato e Francesca, dopo una sbandata per Valentin Dimitru, si è via via riavvicinata alla marito fino all’annuncio ufficiale del ritorno di fiamma.

“Eravamo tornati insieme a luglio. Luglio è un mese particolare. Il 3 luglio 2010 ci fidanzammo e a luglio del 2021 ci siamo rimessi insieme dopo 2 anni. Quando ci separammo, ci separammo senza sapere il perché. Non c’era un motivo particolare. Semplicemente non c’era più il rapporto di prima. Per l’amore forte, il bene e il rispetto ci siamo detti sempre di non fingere. A 30 anni non puoi fingere, non puoi stare altri 40 anni con una persona se non è più come prima. A posteriori la nostra fortuna è stata quella di separarci. Perché se avessimo insistito per rimanere insieme, non sarebbe andata. Dopo 2 anni si separazione capisci che almeno da parte mia non ho mai pensato di avere un’altra donna. Io vado via di casa sperando di recuperare il rapporto. Ci è voluto un po’ ma poi così è stato”.

Nel corso della sua esperienza ad Amici, Raimondo si è scontrato più volte con Alessandra Celentano, avendo entrambi idee molto forti sulla danza e ovviamente totalmente opposte. A dispetto di quanto mostrato in puntata, Todaro assicura che dietro le quinte è riuscito a legare con la Celentano, anche se le riconosce il potere di far perdere la pazienza anche ad un santo.

