Amici, la verità di Maria Zaffino sul suo addio al talent show di Maria De Filippi: "Non è stata una scelta mia"

La ballerina professionista e coreografa Maria Zaffino ricorda la sua esperienza ad Amici.

Domani, domenica 10 dicembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici. Nell'attesa, l'ex ballerina professionista Maria Zaffino ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui ha svelato i reali motivi del suo addio al talent show di Maria De Filippi e parlato di uno suo possibile ritorno nella scuola.

La verità di Maria Zaffino

Maria Zaffino è stata uno dei volti più amati di Amici. Intervistata da Fanpage, la bravissima ballerina e coreografa ha ricordato la sua lunga esperienza nella scuola di Canale 5 svelato qual è stato il motivo del suo addio al talent show di Maria De Filippi:

Non è stata proprio una scelta mia, devo essere sincera. Per me Amici ha cominciato a tentennare dall’ottavo al nono anno. Poi il programma è cambiato. Maria De Filippi ha voluto modificare il format. È subentrata Belen Rodriguez, cose completamente diverse. Ho sempre rispettato il volere di Maria e non mi sono fatta più vedere. Non sono mai tornata a chiedere come mai o perché. Si vede che dopo undici anni doveva andare così. Quando si è chiuso il discorso Amici, mi sono un po’ chiusa in me stessa. Ho continuato a lavorare tanto, non volevo aprire i social, non ho voluto parlarne per un po’. Poi ho visto che le persone continuavano ad amarmi, ancora oggi – quando non ricordano il mio cognome – mi cercano come “angelo biondo” o come “miele”. Poi vengono a chiedermi come sto, che faccio, perché non torno ad Amici. Lo guardo soprattutto quando si avvicina il serale, a cui sono molto affezionata.

A proposito di uno suo possibile ritorno ad Amici, Maria ha confessato:

In tanti mi rimpiangono o mi dicono: “Perché chiamano gli altri e non chiamano te per fare il giudice?” Chi lo sa. Se mi chiamassero, ci andrei molto volentieri. Magari come giudice, dato che ho un bagaglio molto grande. Insegno da una vita, prima di Amici ho fatto 13 anni di televisione, ho ballato con i ballerini più bravi al mondo.

Ricordo quando Maria De Filippi disse: “Se dobbiamo parlare di curriculum, Maria di curriculum ne ha da vendere”. Ma sai quanta gente ha scritto quando siamo andati via io e Kledi Kadiu? Dicevano che non avrebbero più visto il programma, che rivolevano i vecchi professionisti. Addirittura hanno scritto a C’è posta per te.

