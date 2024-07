Amici, la scelta inaspettata di Deddy: "È il momento giusto per essere me stesso, senza paure e senza filtri"

Gossip TV

L'ex amato finalista della 20esima edizione di Amici, Deddy, ha deciso di aprirsi con i suoi numerosi fan e mostrarsi per quello che è davvero: l'addio al nome d’arte e il ritorno di Dennis.

Deddy è stato uno dei protagonisti della 20esima edizione di Amici, che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile. A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, il giovane cantante ha deciso di aprirsi con i suoi numerosi fan e mostrarsi per quello che è davvero.

L'annuncio di Deddy

Nelle ultime ore, sui social, è arrivato un annuncio davvero inaspettato da parte di Deddy, che ha deciso di dare una svolta alla sua vita privata e artistica. Come riportato da Biccy, l'ex finalista di Amici 20, che nella scuola ha avuto una storia d'amore con la ballerina Rosa Di Grazia, ha pubblicato un video su TikTok in cui ha detto addio al suo nome d'arte e spiegato il motivo della sua scelta:

Io non so come sarebbe andata la mia vita se non fossi entrato ad Amici. Avrei fatto un percorso diverso, più lento, che mi avrebbe posto davanti domande diverse, che oggi avrebbero influito sul mio presente. Le cose sono andate così e nel bene e nel male mi hanno insegnato qualcosa, che io comunque porterò nel mio futuro. L’effetto farfalla è un concetto meraviglioso, ma complicato. Ci siamo chiesti tutti ‘che cosa sarebbe successo se avessi fatto questa cosa diversamente?’. Ma la risposta non ha mai conferme. Ora sono però ad un nuovo capitolo della mia vita dove voglio racchiudere due anime che hanno camminato su strade parallele.

Dopo l'annuncio su Tik Tok, il giovane cantante Deddy è tornato su Instagram dove ha pubblicato un lungo post in cui ha ribadito la sua decisione di dire addio al suo nome d’arte per tornare ad essere semplicemente Dennis:

Finisco Amici: successo gigante. La vita cambia, i giorni diventano sempre più intensi e so che devo provare a essere più maturo per gestire tutto. Però il mondo va a 1000 all’ora, mi accorgo che tutto ciò che avevo appena vissuto mi stava sfuggendo via, ne ero consapevole fin dall’inizio, ma viverlo è un altra cosa. Intanto però cambia città, cambio casa, prendo il mio meraviglioso cane. Inizia una vita dove ritornano anche quelle piccole cose in una giornata che ti fanno sentire al sicuro, più umano. In questi anni a Deddy sono successe tante cose, ma a Dennis ancora di più. 22 Anni. Ho cercato di raccontarmi con nuove canzoni, mi sono cercato e trovato prima come uomo e poi come artista, ho compreso chi voglio essere, chi voglio diventare e soprattutto chi sono ora. È il momento giusto per essere me stesso, senza alias, senza paure, senza filtri. Sono Dennis, nella vita e nella musica.

Tutto su Deddy di Amici 20

Deddy, nome d'arte di Dennis Rizzi, nasce a Settimo Torinese il 14 settembre 2002. La sua prima esperienza musicale risale al 2020 con la pubblicazione dell'album Forti e fragili. Nello stesso anno entra nella scuola di Amici e viene arruolato nella squadra di Rudy Zerbi. Arriva in finale al terzo posto, a pari merito con il ballerino Alessandro Cavallo e il cantautore Aka7even. Durante la partecipazione al talent show di Canale 5, il giovane pubblica vari singoli che scalano le classifiche italiane: quello di maggior successo è 0 passi, certificato doppio disco di platino. Riceve un premio ai SEAT Music Awards 2021 per il singolo Il cielo contromano e pubblica i singoli Pensa a te, Giove, Mentre ti spoglio, Non mi fa dormire, quest’ultimo in collaborazione con Caffelatte, e Balla, uscito nell'estate 2023.

