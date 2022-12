Amici, la figlia di un'ex concorrente partecipa allo Zecchino d'Oro

Gossip TV

Molti cantanti dopo l'uscita da Amici non hanno avuto il successo che meritavano e sono stati rapidamente dimenticati dalle case discografiche, anche se non dal pubblico. Tra di loro, c'è un'amatissima cantante la cui figlia partecipa ora allo Zecchino d'Oro. Ecco di chi si tratta.

Pur non essendo più molto presente in tv, il pubblico ancora ricorda Karima Ammar, cantante di grande talento eed ex volto della sesta edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Karima si classificò terza e partecipò anche al Festival di Sanremo e 8 anni fa è diventata mamma della piccola Frida Ruggieri.

Karima Ammar di Amici è la madre di una delle concorrenti dello Zecchino d'Oro

Dato che il talento scorre nella famiglia, anche la piccola Frida è concorrente di un'importante concorso canoro: lo Zecchino d'Oro, popolarissima kermesse canora che coinvolge i bambini dalle voci più belle. La figlia di Karima partecipa all'edizione di quest'anno con il brano Mambo Rambo.

La piccola, una volta adulta, ha rivelato di voler diventare una veterinaria, però, adora cantare e ha deciso di presentarsi allo Zecchino sostenuta dalla mamma. Il suo brano è stato scritto da Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti. La sua presentazione sul palco del concorso è stato un tuffo nel passato per il pubblico che vi ha assistito, dato che Francesca Fialdini, conduttrice di questa edizione, ha nominato direttamente Karima:

"Questa ragazzina è molto sveglia, ma mi sa che la mamma è molto famosa, noi la conosciamo. Vi divertite a cantare insieme a casa? Vogliamo dire chi è la tua mamma? Forse, l'avete già riconosciuta, ma si tratta di Karima di Amici, una nostra cara amica!"

Frida a sua volta si è presentata in maniera allegra e sicura di sé, raccontando di vivere insieme alla sua famiglia, composta dai genitori e da due gatti, Gommino e Nani. Ha anche raccontato che il senso del ritmo l'ha ereditato dalla mamma e che ascolta musica da prima di nascere. In maniera molto tenera ha rivelato di amare tutti gli animali e di non vedere l'ora di poter diventare una veterinaria per curarli tutti.

