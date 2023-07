Amici, Kledi Kadiu e sua moglie dedicano una dolce lettera al figlio malato: "Ogni giorno con te è uno spettacolo"

Gossip TV

Il secondogenito dell'ex professore di Amici Kledi Kadiu, il piccolo Gabriele è affetto da una grave malattia. Il ballerino e la moglie hanno voluto dedicare una dolce lettera al loro bambino. Vediamola insieme.

L'ex professore del talent di Amici di Maria De Filippi, il ballerino professionista Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari hanno voluto dedicare un dolce post sui social al loro secondogenito, il piccolo Gabriel. Il bambino, che ad agosto compirà 2 anni, è affetto da una grave malattia, la meningoencefalite, un'infiammazione che colpisce le meningi e il cervello e si manifesta con febbre e convulsioni.

Amici, Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari dedicano una lettera al piccolo Gabriel

Al piccolo Gabriel la malattia è stata diagnosticata pochi giorni dopo la nascita, in seguito ad alcuni episodi che evidenziarono la presenza dell'infiammazione. Kledi Kadiu ne ha parlato pubblicamente in diverse occasioni, spesso, condividendo dolci messaggi per il suo bambino. Questa volta, a lui si è unita anche la moglie Charlotte Lazzari, che ha postato alcuni scatti sui social corredati da una tenera lettera d'amore per il loro bambino:

"Gabriel, un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte. Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme, ma anche quelli in cui io non lo sono stata per niente. Lo farò perché meriti assoluta verità e per ricordarti che spesso le salite più ripide e difficili nascondono panorami che ti tolgono il fiato. Tu per me sei già quel panorama perché ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto."

Il ballerino le ha fatto eco, pubblicando un dolce commento con una dedica al bambino: "Amore nostro grande". Per Kledi questo momento è particolarmente impegnativo: l'artista, infatti, sarà impegnato in alcuni progetti nell'ambito dell'evento Carla Fracci Mon Amour, dove terrà una masterclass con Giulia Stabile.

