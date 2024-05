Amici, "Io troppo cattiva? Ma se mi trattengo!" così Alessandra Celentano ha risposto alle critiche!

Gossip TV

La severa maestra di Amici Alessandra Celentano ha risposto alle critiche sul suo comportamento troppo intransigente con gli allievi. Ecco cosa ha detto!

Alessandra Celentano è, da anni, uno dei volti simbolo di Amici di Maria De Filippi: l'inflessibile insegnante di danza è stata criticata molte volte per la sua eccessiva severità. E, in occasione di un'intervista, ha avuto modo di rispondere alle critiche sul suo atteggiamento troppo duro nei confronti degli allievi.

Amici 23, Alessandra Celentano risponde alle critiche sul suo atteggiamento severo

In una recente intervista a TvBlog, Alessandra Celentano ha presentato il suo nuovo libro, Chiamatemi Maestra, e in questa occasione ha anche risposto alle critiche sul suo atteggiamento spesso considerato eccessivamente duro verso i ragazzi. La maestra non è sembrata molto d'accordo sulla definizione che le viene data di insegnante molto severa e ha spiegato che si è trattenuta in molte occasioni dal dire ciò che pensa davvero.

Inoltre, ha aggiunto, il mondo della danza è un mondo crudele e lei l'ha provato in prima persona, però, non è mai stata davvero crudele con i suoi allievi, ma ha sempre voluto che loro sapessero la verità sulle proprie capacità:

"Mi sono sempre trattenuta. Se dovessi dire davvero tutto quello che penso, sarei dura e cruda. D’altronde il mondo della danza è crudele e io l’ho capito sulla mia pelle. Ma non ho mai detto di più di quello che dovessi dire. Ecco, diciamo che potrei essere peggio"

Amici 23, Alessandra Celentano e la sua severità con i ragazzi del talent

Nel corso di questa edizione di Amici 23, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Alessandra Celentano è stata protagonista di almeno due memorabili episodi in cui la sua durezza è stata considerata eccessiva.

In entrambe le occasioni, il suo giudizio era rivolto a Nicholas Borgogni, sul quale la maestra ha sempre avuto una chiara opinione: l'allievo non aveva la stoffa per essere un ballerino e, secondo lei, non sarebbe dovuto arrivare al Serale. Una volta la maestra si è trovata a discutere dei meriti di Nicholas con una spettatrice del pubblico, che è scesa dalle scalinate e ha preso la parola per difendere il ballerino.

Ma Nicholas aveva anche l'appoggio dei ballerini professionisti ed è stata Elena D'Amario a difenderlo dalle parole taglienti della Maestra, ricordandole che in quella scuola erano passate altre "cause perse" come le chiamava lei, ma che erano diventate alcune stelle della danza moderna.

Anche nel suo libro, Alessandra Celentano ha ammesso di essere molto dura, ma che col tempo ha imparato a limitare i commenti troppo accesi:

"Io cattiva? Ho imparato a limitare i miei commenti negli anni perché, se dicessi davvero tutto quello che mi passa per la testa, risulterei ancora più dura e severa, per non dire esagerata. Ma da qui a non esprimere il mio giudizio quando mi trovo di fronte a sacchi di patate ne passa, perché è il pensiero di una professionista molto esigente, questo sì"

