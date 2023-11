Amici 23, Elena D'Amario sbotta sui social dopo la lite con Alessandra Celentano: "Chi nulla sa vuole insegnare"

Gossip TV

Il duro gesto di Elena D'Amario dopo l'ultima puntata di Amici 23.

Elena D'Amario senza freni. A distanza di alcune ore dall'ultima scoppiettante puntata di Amici 23, andata in onda domenica 5 novembre su Canale 5, la ballerina professionista ha lanciato una dura frecciata sui social alla maestra Alessandra Celentano.

Lo sfogo social di Elena D'Amario

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 23, Elena D'Amario e Alessandra Celentano si sono rese protagoniste di un duro faccia a faccia. Il motivo? Alla ballerina professionista non sono per niente piaciuti gli atteggiamenti "sminuenti e denigratori" assunti nei confronti dell'allievo Nicholas Borgogni.

La dura reazione della Celentano, che l'ha attaccata definendola "l'avvocato delle cause perse", non è per niente andata giù alla ballerina professionista di Amici 23. A poche ore dalla puntata, infatti, Elena ha pubblicato un post sui social con una didascalia a corredo in riferimento a quanto è accaduto in studio con la maestra:

Leggi anche Samuspina lascia Amici 23

Chi tanto sa tace, chi sa parla pochino, chi sa pochino tanto parla, chi nulla sa vuole insegnare, chi tutto sa insegna. Dalla parte del duro lavoro. Degli Artisti generosi. Di quelli che riescono a riconoscere l’Arte e i successi altrui. Dalla parte di quelli che rispettano il sudore del prossimo. Dei colleghi che gioiscono e riconoscono il sacrificio e i progressi degli allievi. Di tutti gli allievi. Coraggio e Gentilezza Sempre.

Scopri le ultime news su Amici.