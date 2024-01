Amici, il video di un presunto ex allievo scatena una bufera sul programma: "Tutto pilotato" [VIDEO]

Gossip TV

Sul talent di Amici si è scatenata una bufera: un presunto ex allievo ha pubblicato un video in cui afferma che tutto è pilotato nel programma. Ecco cosa è successo!

Sul talent di Amici si è abbattuta una nuova polemica, causata dal video di un ex presunto allievo che è diventato virale su TikTok: nel filmato, il misterioso ex concorrente del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi non si mostra mai in volto, facendo così sorgere diverse teorie su chi possa essere.

Amici, bufera per un video di un ex presunto allievo: "Già da ottobre si sa chi andrà al Serale"

Su Tiktok è apparso un video condiviso da un presunto ex allievo del programma di Amici: il filmato ha fatto molto discutere a causa del suo contenuto. Il suo autore, infatti, afferma di essere un ex concorrente del talent di Mediaset e che non ha voluto mostrarsi, né rivelare il suo nome, ma che aveva alcune importanti considerazioni da rivelare sul programma a cui ha partecipato.

Le sue parole hanno provocato una bufera sulla trasmissione, perché da ciò che si sente nel filmato, l'ex allievo ha affermato che ad Amici è tutto già pilotato e che da ottobre si conoscono i nomi di chi andrà al Serale. Perciò, sembra implicare il misterioso concorrente, non importa quanto ci si impegni, se non si è nella rosa di nomi prescelti, non si arriverà alla seconda fase del programma:

"Ho visduto sulla mia pelle la m****che c'è in programmi così, io sono contro i talent, sono qui apposta perché dono un cantante e ho fatto Amici e ho vistoche in questi programmi ci sono molte cose che non vanno. Ho vissuto delle dinamiche all'interno della scuola, ho visto delle cose, appena ricevuta la maglia, in sala relax, abbiamo saputo da Maria che già si sapevano da ottobre i nomi per il serale, che si terrà a maggio."

Dato che il misterioso allievo non ha voluto svelare il suo nome, sul web sono iniziate a circolare delle teorie su chi potesse nascondersi ed è stato fatto il nome di Calma, ex allievo della 21esima edizione di Amici, che negli ultimi tempi ha rivelato di voler rinunciare al mondo della musica. Calma stesso, tuttavia, ha deciso di prendere la parola e di smentire di essere lui l'autore del video:

"Prendo le distanze da questo video. Vengono dette cose che non mi appartengono. Non sono io quella persona. Di cosa da dire ne ho sul programma, ma l'ho sempre fatto e lo farò mettendoci la faccia. Spero che questa cosa si chiuda e accertiamoci di quello che si dice, perché accusare di una cosa così grave, può diventare un problema.

