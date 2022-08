Amici, il duro sfogo social di Andreas Muller: "Ingrati e irrispettosi", ecco cosa è successo

Gossip TV

Il ballerino Andreas Muller attacca e accusa i ballerini ed ex concorrenti dei talent show.

Andreas Muller è sicuramente uno degli artisti più amati e apprezzati usciti dalla scuola di Amici. Nelle ultime ore, però, il compagno di Veronica Peparini si è lasciato andare a un duro sfogo sui social contro colleghi ed ex ballerini dei talent show, rei di appropriarsi di coreografie realizzate da altri.

L'attacco social di Andreas Muller

Andreas Muller ha sbottato sui social! Il vincitore della sedicesima edizione di Amici ha puntato il dito contro alcuni colleghi e ballerini. Il motivo? Stando alle parole del ballerino professionista, alcuni colleghi, ex concorrenti dei talent show e ballerini, non esiterebbero a eseguire, nel corso di vari eventi, coreografie che non sono state pensate o create da loro. Una situazione scomoda, che si verificherebbe anche sui social:

Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori, direttrici di varie scuole - ha domandato Andreas ribadendo di non voler aprire una polemica - Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre o dei vostri best friend per quale motivo non citate, taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro.

Non è per fare polemica, voglio solamente capire cosa spinge il vostro ego ad agire così e avere magari una spiegazione del perché avviene - ha concluso Andreas - oltre al fatto di essere ingrati e irrispettosi. Grazie.

