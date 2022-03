Amici, il dramma di Andreas Muller: il ballerino sconvolge i fan

Gossip TV

Andreas Muller parla a cuore aperto con i fan di Amici, spiegando il motivo della sua assenza e facendo una rivelazione sconvolgente.

Dopo aver lasciato Amici, rifiutando di tornare in studio nel ruolo di ballerino professionista, Andreas Muller si è concentrato sulla carriera e sul rapporto con Veronica Peparini, continuando a beneficiare del sostegno dei fan. Proprio a loro, Andreas ha voluto rivelare di star passando un momento drammatico e difficile, reso ancora più duro da un infortunio che non gli permette di ballare come vorrebbe e rischia di compromettere la sua carriera.

Amici, Andreas Muller racconta: “Sono depresso”

I fan di Amici si sono molto affezionati ad Andreas Muller, ballerino talentoso e vincitore del talent show di Canale5, nonché fidanzato di Veronica Peparini, maestra di ballo del programma di Maria De Filippi. Il ballerino ha deciso di lasciare la trasmissione, rifiutando il rinnovo del contratto come professionista, per spingere la sua carriera verso nuovi orizzonti, collaborando anche con la sua dolce metà che è una coreografa eccezionale. Nonostante ci abbia abituato al suo sorriso e alla sua energia positiva, Andreas ha deciso di mostrare anche un altro lato di sé, ammettendo su Instagram di soffrire di depressione e di star vivendo un momento drammatico, reso ancora più terribile da un infortunio che lo costringerà ad un’importante operazione.

“Come sto? Cercherò di essere il più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. In questo momento non posso dire di essere felice. La vita per tutti è fatta di curve. In questo momento mi trovo nella parte più bassa, ma so per certo che ci sarà una ripresa, ma per adesso sono giù. Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento - riporta Biccy - Penso di avere problemi di tutto ultimamente. Tra questi si aggiunge anche un infortunio che devo risolvere con un’operazione da dicembre 2021. Però non ho ancora intenzione di farlo, perché per me sarebbe come morire stare fermo in questo momento. Se riesco arriverò a settembre per sistemare il menisco. Soffro anche molto d’ansia, ma ho imparato a controllarla. Dei miei amici mi hanno consigliato la psicoterapia, dovrei prenderne atto e provare”.

Mentre le Anticipazioni del serale stupiscono, i fan, vedendo Muller seriamente giù di tono, hanno mandato messaggi di conforto al ballerino, per poi chiedere spiegazioni anche sul rapporto con Veronica Peparini. Non volendo mentire e volendo mettere in luce il fatto che tutti possono attraversare momenti difficili, anche coloro che godono di parecchia popolarità, Andreas ha fatto sapere che anche la sua storia d’amore sta risentendo di questo momento no. “

Con Veronica ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate, noi siamo umani. Quindi non siamo disposti a pagare il pegno su Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news. Quella è finzione. Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedere in televisione. Sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al suo fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza”.

Scopri le ultime news su Amici.