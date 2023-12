Amici, Heather Parisi ritratta sul talent e Maria De Filippi: ecco la risposta di Mediaset!

Gossip TV

Heather Parisi ha ritrattato le sue parole su Amici e Maria De Filippi: ecco la risposta di Mediaset!

Heather Parisi era finita nella bufera per alcune affermazioni sui talent come Amici e su Maria De Filippi, tanto che Mediaset aveva affermato che avrebbe preso azioni legali contro la showgirl per le parole diffuse nell'intervista, definendo inaccettabile ciò che Parisi aveva rivelato.

Amici, Heather Parisi fa marcia indietro su Maria De Filippi: arriva la risposta di Mediaset

All'epoca delle parole di Parisi, l'azienda aveva pubblicato un comunicato nel quale dichiarava che ci sarebbero state azioni legali per la showgirl:

"Inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento"

Tra le critiche mosse da Heather Parisi c'erano quelle di dover seguire un "copione" e che spesso il vero talento degli allievi non era tenuto in considerazione. Tuttavia, nelle ultime ore, la showgirl ha deciso di fare marcia indietro e ha dichiarato di essersi espressa male e di avere, al contrario, grande rispetto per Maria De Filippi e il talent di Amici:

" Desidero chiarire che le difficoltà a entrare nello spirito della trasmissione sono state mie... Per questo ho fatto mea culpa e ho detto: ‘Ho sbagliato con Amici’. La mia ammirazione e la mia stima nei confronti di Maria De Filippi , del suo programma e di tutto lo staff di lavoro, che è sempre stato con me professionale, disponibile e collaborativo, non è mai stata da me messa in dubbio"

In seguito a questo dietrofront, Mediaset ha deciso di accettare le scuse della showgirl e ha pubblicato una nota ufficiale con cui si chiude questa diatriba:

"Amici e Mediaset prendono atto con piacere del chiarimento offerto da Heather Parisi a proposito di quanto riferito nell'intervista a Il fatto quotidiano a proposito della sua partecipazione al programma. E sono quindi lieti di poter considerare chiusa la questione"

Scopri le ultime news su Amici