Amici, Giuseppe Giofrè nel nuovo videoclip di Jennifer Lopez!

L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, il ballerino Giuseppe Giofrè, è apparso nel nuovo videoclip di Jennifer Lopez!

Giuseppe Giofrè è tra gli ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi che, dopo la fine del percorso nel talent, ha ottenuto maggior successo, soprattutto, all'estero.

Amici, Giuseppe Giofrè è apparso in un videoclip di Jennifer Lopez

L'ex ballerino di Amici ha preso parte all'undicesima edizione del programma di Canale5, conquistando il cuore del pubblico, ed è poi volato negli USA, dove ha ottenuto una borsa di studio per frequentare un corso alla Millennium Dance di Los Angeles. Da lì, il ballerino di Gioia Tauro ha iniziato a far parte dei corpi di ballo che accompagnavano in tour artisti di fama internazionale, come Dua Lipa, Pink, Ariana Grande e Jennifer Lopez.

Lo scorso anno, inoltre, Giofrè è tornato nel talent di Amici in qualità di giudice, affiancando Michele Bravi e Cristiano Malgioglio nel giudicare gli allievi della ventiduesima edizione del programma Mediaset. L'artista non ha mai nascosto la stima e l'affetto per Maria De Filippi, padrona di casa del programma, che gli è sempre stata accanto:

" Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma e Amici è casa. Tutte le volte che sono tornato ad Amici, poi, non mi sono fermato lì e sono sempre tornato a lavorare in America. Questo è un ritorno momentaneo alle origini, sono qui sono per Maria [...] "Lei non è come la conoscete: è ancora meglio. In tv si trattiene un po', ma è di un'umanità e di una sensibilità straordinarie. Ti sa leggere dentro e ci parliamo solo con gli sguardi, l'empatia è il suo pregio più grande"

Il ballerino ha debuttato anche al cinema con il film di Prime Video L'estate più calda. Infine, dopo le esperienze in Italia, è tornato negli Usa e, quest'anno, è riapparso in un videoclip dell'ultimo singolo di Jennifer Lopez, Can't Get Enough, che anticipa il nuovo album della cantante, This is Me...Now, ricco di inediti. Il ballerino ha celebrato questo nuovo traguardo, pubblicando sul suo profilo Instagram una porzione del videoclip in cui appare al fianco della pop star.

