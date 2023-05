Amici 22, Giulia Stabile in un nuovo progetto con due ballerini del talent!

Gossip TV

Nelle sue stories su Instagram, la vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile, ha svelato che collaborerà con due ex allievi di questa edizione del talent in un nuovo progetto! Ecco di cosa si tratta.

Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, è tornata sui social per ricordare un appuntamento di cui vi abbiamo svelato alcune news su un progetto a cui prenderà parte con Kledi Kadiu e che ora vedrà la partecipazione anche di due amatissimi ballerini di questa edizione appena conclusa di Amici di Maria De Filippi.

Amici 22, Samu Segreto e Alessio Cavaliere con Giulia Stabile per lo spettacolo Carla Fracci Mon Amour

Giulia ha ricordato ai suoi fan l'appuntamento con la sua prima masterclass nell'ambito di un progetto curato da Kledi Kadiu a Desenzano: la vincitrice di Amici 20 ha svelato la data esatta dell'evento: il 12 luglio e ha ricordato che è ancora possibile iscriversi e seguire la masterclass con lei. Giulia si è detta entusiasta di poter prendere parte a un progetto così importante. Inoltre, ha svelato che ballerà anche lei nello spettacolo dedicato alla compianta Carla Fracci, intitolato Carla Fracci Mon Amour.

La ballerina ha rivelato anche un nuovo dettaglio: a quanto pare, nello spettacolo non si esibirà soltanto lei, ma anche altri due volti molto noti ai fan del programma di Canale5, due ballerini che hanno partecipato a questa edizione di Amici e che sono particolarmente apprezzati per la loro umiltà e bravura: parliamo di Samu Segreto e Alessio Cavaliere. Stabile lo ha rivelato nelle sue stories su Instagram:

"Vi ricordo che ballerò anche io allo spettacolo Carla Fracci Mon Amour, ma quello che non sapete ancora e che vi dirò adesso è che ci tengo molto alla storia che porterò sul palco la sera del 12 a Desenzano e per la quale mi servirà la mano di due ballerini che amo e stimo tantissimo."

Giulia ha poi mostrato un video in cui si vedeva che era in videochiamata con i due ballerini in questione e ha poi pubblicato altre due stories con alcune esibizioni di Samu e Alessio.

