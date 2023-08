Amici, Giulia Stabile protagonista di una tremenda gaffe: "Non lo sapevo, altrimenti non avrei mai..."

Gossip TV

L'ex vincitrice di Amici, la ballerina Giulia Stabile si è resa protagonista di una tremenda gaffe mentre era a Londra. Ecco cosa è successo.

L'ex vincitrice di Amici, la ballerina Giulia Stabile, si è resa involontariamente protagonista di una tremenda gaffe durante il suo soggiorno a Londra. L'ex concorrente del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi si trova, infatti, nella cosmopolita capitale del Regno Unito insieme ad Angelina Mango, altra allieva del programma e, nel corso di una visita, è finita in una bufera per colpa di una disattenzione.

Amici, Giulia Stabile protagonista di una gaffe, le scuse e la polemica sui social

In visita a Londra, Giulia Stabile ha documentato i suoi spostamenti e le attività del corso della giornata, condividendo con i suoi followers le meraviglie della città. Tuttavia, involontariamente, la ballerina ha commesso una gaffe che non è passata inosservata al popolo del web. In una delle sue stories, infatti, ha condiviso l'immagine di un muro pieno di cuori rossi, su cui ha deciso di scrivere il proprio nome con un pennarello nero, vedendo anche altre persone fare lo stesso.

Ciò che sembrava un innocuo attacco di street art si è, tuttavia, rivelata una gaffe che è rapidamente sfuggita di mano alla ballerina e ha fatto il giro del web: ad accorgesene sono stati diversi followers, i quali hanno scritto a Very Inutil People, raccontando perché scrivere su quel particolare muro è stata una vera mancanza di rispetto. Stando alla segnalazione pubblicata dalla pagina Instagram, il muro in questione è dedicato alle vittime del covid a Londra e ogni cuore rappresenta un caro scomparso, dipinto dai famigliari per ricordarlo. Ovviamente, di questo Giulia non era minimamente a conoscenza, tanto che è intervenuta immediatamente a chiarire l'equivoco:

"(Mi riferisco alla storia pubblicata ieri dove ho scritto il mio nome in cuore rosso su un muro di Londra). Non avevo idea del significato del muro, altrimenti non mi sarei mai permessa di scrivere niente. Stavo camminando, ho visto più persone che scrivevano i loro nomi sui cuori e ho chiesto un pennarello per fare lo stesso. Non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, mi dispiace. Trovo incredibile il fatto che invece di informarmi su qualcosa che chiaramente non sapevo, alcuni ci tengano ad insultarmi direttamente ed insinuare qualcosa che non sono"

Questo sfogo arriva a pochi giorni di distanza da un'altra polemica montata contro la ballerina, accusata ingiustamente da una fan di averla ignorata e averle negato un saluto. Anche in quell'occasione, Giulia Stabile ha provveduto a smentire con fermezza, ricordando di aver sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso verso i suoi fan.

